La Vigor Carpaneto 1922 saluta e ringrazia Federico Zazzi, centrocampista lombardo classe 1997 che nella scorsa stagione ha vestito la maglia biancazzurra nel campionato di serie D. A Federico (che è stato annunciato ufficialmente al Fanfulla) va anche l’in bocca al lupo per il suo futuro.