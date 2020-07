Canottieri Ongina, arriva la conferma per Alessio Perodi

Seconda stagione in giallonero per il giovane schiacciatore cremonese classe 2002. E’ l’ottavo protagonista della scorsa annata pallavolistica che difenderà nuovamente i colori piacentini della Canottieri Ongina

Prosegue la raffica di conferme in casa Canottieri Ongina, formazione piacentina di serie B maschile che si riproporrà in categoria puntando sulla continuità. L’ottavo protagonista della scorsa stagione che vestirà nuovamente la maglia giallonera è il giovane schiacciatore Alessio Perodi. Cremonese classe 2002, Perodi (anche giocatore di beach volley) si appresta a vivere la sua seconda stagione sulla riva piacentina del Po. Nello staff tecnico (tutto confermato), oltre a coach Mauro Bartolomeo, Alessio ritroverà anche suo padre Fausto, impegnato nel ruolo di secondo allenatore. Nella scorsa stagione, la Canottieri Ongina si trovava in testa al girone B di serie B maschile al momento della sospensione a causa del Coronavirus.

“Arrivare in questa società – racconta Alessio Perodi riavvolgendo il nastro – è stato un nuovo inizio, come ricominciare a giocare a pallavolo. Nella scorsa stagione avevo la fortuna di essere il più giovane e dunque potevo imparare davvero da tutti. Ho fatto un po’ di gavetta e mi ritengo fortunato di aver potuto fare questa esperienza, osservando gli altri compagni e vedendo il livello della serie B.

A Monticelli mi sono trovato davvero bene, sia con il gruppo sia con lo staff; il mio ruolo era quello di dare una mano in allenamento e cercare di migliorare. Sotto quest’ultimo punto di vista, mi sento cresciuto, un giocatore diverso rispetto a settembre e questo è merito del livello di pallavolo che c’è alla Canottieri Ongina. Sono contento di poter continuare questa avventura; da un lato mi dispiace un po’ per com’è finita nei mesi scorsi, ma dall’altro sono felice che si sta confermando buonissima parte del gruppo”.