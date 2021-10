La Pro Loco castellana celebra l’autunno in Villa Braghieri

Buona la prima. E’ il caso di dirlo. La prima edizione di “Autunno in Villa” è stata infatti un successo. Ad esprimere il verdetto positivo sono gli stessi organizzatori della Pro Loco di Castel San Giovanni che al termine della manifestazione andata in scena domenica 24 ottobre sono soddisfatti della partecipazione e di come si è svolta la giornata dedicata ai prodotti e alle tradizioni di questa stagione. Teatro dell’evento sono stati i giardini di Villa Braghieri, dove i visitatori hanno potuto incontrare artigiani, hobbisti e i produttori locali, oltre ad ammirare i trattori della collezione di Artemio Vercesi. Inoltre, per l’occasione Villa Braghieri e il museo etnografico della Valtidone hanno aperto i cancelli per visite guidate, senza dimenticare lo spazio musicale pomeridiano organizzato dal gruppo Tri Urluc.

“È stata una rassegna enogastronomica dedicata ai colori e ai sapori dell’autunno e alle tradizioni – ha commentato Sergio Bertaccini, presidente della Pro Loco di Castel San Giovanni – dove i principali protagonisti sono stati i prodotti tipici di questo particolare periodo dell’anno”.











Se i volontari della Pro Loco si sono occupati della preparazione delle castagne, del risotto e di altri piatti, all’interno dei giardini erano presenti anche numerosi stand che esponevano prodotti quali tartufi, miele, riso, funghi, marmellate, salumi, cioccolato, lavorazioni a maglia, lavorazioni in vimini.

“Speriamo di riuscire a riproporre la stessa manifestazione, magari in una forma più importante, anche l’anno prossimo – ha aggiunto Sergio Bertaccini -. Vorrei ringraziare tutti i volontari che si sono impegnati per organizzare questa giornata, l’amministrazione comunale, i proprietari dei trattori, date le numerose difficoltà di logistica e di trasporto dei mezzi, e gli espositori. Terminato questo evento, siamo già proiettati vero una nuova manifestazione: Cioccolandia che, dopo la cancellazione dello scorso anno, torniamo a riproporre per il prossimo 6 novembre”.