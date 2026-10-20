Villa Verdi, Foti: “Via libera ai 6,5 milioni per il recupero, ora si acceleri”

20 Ottobre 2026 Redazione FG Politica
Verdi il Comitato monumento

“Il via libera definitivo della Corte dei Conti ai finanziamenti del Piano Grandi Progetti Beni Culturali 2025-2027 rappresenta un passaggio decisivo per il futuro di Villa Verdi e per gli itinerari verdiani a Villanova sull’Arda. I 6,5 milioni di euro stanziati sono un risultato importante, che permette di passare dalle risorse ai fatti. Ora serve accelerare le procedure, avviare i lavori e restituire Villa Verdi ai cittadini e renderla nuovamente accessibile, valorizzando al tempo stesso gli itinerari verdiani e il territorio”.

Lo dichiara il ministro piacentino Tommaso Foti, che aggiunge: “Per raggiungere questo risultato mi sono battuto in prima persona perché Villa Verdi non è soltanto una dimora storica, ma è uno dei luoghi simbolo della cultura italiana nel mondo, legato a uno dei più grandi compositori di tutti i tempi. Il rischio che questo patrimonio andasse perduto era concreto. Oggi, anche grazie al Governo Meloni, possiamo restituire questo luogo straordinario alla comunità e agli appassionati di Verdi di tutto il mondo”, conclude Foti.

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