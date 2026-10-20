Villa Verdi, Foti: “Via libera ai 6,5 milioni per il recupero, ora si acceleri”

“Il via libera definitivo della Corte dei Conti ai finanziamenti del Piano Grandi Progetti Beni Culturali 2025-2027 rappresenta un passaggio decisivo per il futuro di Villa Verdi e per gli itinerari verdiani a Villanova sull’Arda. I 6,5 milioni di euro stanziati sono un risultato importante, che permette di passare dalle risorse ai fatti. Ora serve accelerare le procedure, avviare i lavori e restituire Villa Verdi ai cittadini e renderla nuovamente accessibile, valorizzando al tempo stesso gli itinerari verdiani e il territorio”.

Lo dichiara il ministro piacentino Tommaso Foti, che aggiunge: “Per raggiungere questo risultato mi sono battuto in prima persona perché Villa Verdi non è soltanto una dimora storica, ma è uno dei luoghi simbolo della cultura italiana nel mondo, legato a uno dei più grandi compositori di tutti i tempi. Il rischio che questo patrimonio andasse perduto era concreto. Oggi, anche grazie al Governo Meloni, possiamo restituire questo luogo straordinario alla comunità e agli appassionati di Verdi di tutto il mondo”, conclude Foti.