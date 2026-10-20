Il 24 ottobre, alla Cooperativa Popolare Infrangibile 1946 di Piacenza, arrivano le Fucksia, band italo-brasiliana formata da Mariana “Mona” Oliboni, Marzia Stano e Poppy Pellegrini.

Transfemministe e queer, le Fucksia sono una miscela esplosiva di attitudine punk, atmosfere rave, sonorità dance e rap: una musica fatta di adrenalina, passione ed energia rivoluzionaria. Una di quelle esperienze live che difficilmente lasciano immobili — e non soltanto perché viene voglia di ballare.

Nate nel 2021 con l’EP Twelve, pubblicato da Elastico Records e mixato da Matilde Davoli, hanno costruito negli anni un percorso sempre più ricco, attraversando festival, club e spazi culturali in Italia e in Europa. Nel loro percorso hanno collaborato con artiste e artisti della scena queer ed elettronica, tra cui Chocolate Remix, Playgirls from Caracas, Lady Maru, Viper, So Beast, Mc Nill e Andy dei Bluvertigo.

Nel 2024 arriva Exagerat3, il loro primo disco ufficiale: un album che già dal titolo rivendica la voglia di esagerare, uscire dai confini e prendere spazio. E se la musica è il punto di partenza, la militanza è parte integrante del progetto: le Fucksia portano nei loro brani e sui palchi temi legati ai corpi, al genere, alla libertà, alla queerness e alle lotte transfemministe.

Dopo la loro presenza al Femme Fest 2025, il percorso delle Fucksia è cresciuto esponenzialmente, consolidando una presenza sempre più forte nella scena indipendente e militante. Un’evoluzione che non ha significato soltanto suonare sempre di più, ma continuare a creare connessioni, attraversare spazi e trasformare la festa in uno strumento di autodeterminazione e di lotta.

E anche il loro impegno politico passa dalla musica: Muro di casse, uscito nel 2024, è un brano apertamente schierato a favore della popolazione palestinese. Nel 2025 il remix prodotto da Playgo ha dato vita a una raccolta fondi destinata a Women with Gaza, associazione impegnata nel sostegno alle donne palestinesi a Gaza.

Ma la serata non finirà certo qui: ad aprire il concerto ci sarà Dayantek, un’amica della Coop, che ci accompagnerà con il suo sound dando il via alle danze.