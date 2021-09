Donna violentata tra le cascine fatiscenti nel parcheggio di viale Malta: rintracciato e arrestato un uomo

Violentata all’interno delle cascine abbandonate nel parcheggio di viale Malta, arrestato un uomo. La polizia sta conducendo le indagini del caso per cercare di capire i contorni precisi della vicenda, indagini coordinate dal pm Daniela Di Girolamo.

E’ stata la stessa vittima, una donna di 40 anni, a raccontare tutto agli agenti, presentandosi in questura in stato di shock. Agli agenti ha raccontato di essere stata violentata da un uomo all’interno degli edifici fatiscenti della ex caserma Zanardi-Landi che costeggiano il parcheggio di viale Malta, appunto alle spalle della questura.

Dopo il racconto, la donna è stata ricoverata all’ospedale di Piacenza dove i sanitari l’hanno sottoposto agli esami previsti in questi casi, esami che avrebbero confermato il racconto della 40enne. Anche il sopralluogo dei poliziotti all’interno della cascina teatro della terribile violenza avrebbe permesso di recuperare elementi probanti.

In base alla descrizione della donna, gli agenti sono risaliti al presunto aggressore: un uomo senza fissa dimora, arrestato per violenza sessuale aggravata.