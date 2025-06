Attimi di panico e violenza al Cheope, due giovani feriti da un gruppo di uomini: spedizione punitiva o rapina, indagini in corso

Sono ancora tutti da chiarire i contorni di quanto accaduto ieri sera in zona Cheope. Momenti di violenza al termine dei quali due persone hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. I fatti parlano di due giovani nordafricani fermi all’interno di una vettura davanti a un bar in via IV Novembre. Improvvisamente tra loro e un gruppo di persone è nata una violenta rissa.

A un certo punto uno dei due nordafricani si sarebbe recato all’interno del vicino bar per chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che al loro arrivo hanno trovato i due uomini feriti: dopo le prime cure sul posto, i sanitari hanno condotto entrambi all’ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia e la polizia locale: le indagini sono affidate ai carabinieri. Tra l’altro pare che dopo la rissa principale si siano verificate alcune “code”. In particolare, sarebbe venuto alle mani con qualcuno anche il padre di uno dei due ragazzi aggrediti, mentre una ragazza avrebbe riportato lesioni: anche in questo caso per motivi da chiarire. Insomma, tutta la vicenda è al vaglio degli inquirenti.

Anche i testimoni parrebbero avere idee contrastanti: alcuni avrebbero parlato di una rapina degenerata in rissa, altri di una vera e propria spedizione punitiva. Inoltre resta da accertare anche la nazionalità degli aggressori: pare si tratti di uomini di origini italiane.

