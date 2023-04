Presentazione del libro “Virgola infetta. Morbus cholerae e contesto sociale nella Pianura Padana” il 13 aprile

Giovedì 13 aprile, alle ore 17.30 all’Archivio di Stato di Piacenza è in programma la Presentazione del libro “Virgola infetta. Morbus cholerae e contesto sociale nella Pianura Padana” di Enrico Cafulli, Anna La Torre ed Elisabetta Zanarotti Tiranini dialogherà con gli autori Sara Fava (Archivio di Stato di Piacenza).

Un saggio che ci trasporta in un’epoca buia, nella penisola italiana del XIX secolo, dove imperversa un morbo che uccide nelle più atroci sofferenze, dove l’umanità, la civiltà europea, gli italiani, paiono non riuscire a raccapezzarsi, impotenti di fronte a questo male misterioso. Nonostante tutto ciò, l’umanità, indomita, avanza, sperimenta, riconosce finalmente il suo nemico, ne distingue l’agente eziologico, ne dà un nome e il nome è Vibrio cholerae. È l’inizio della nostra rivincita. Ma la storia tende a ripetersi, altri virus, altri batteri indugiano all’orizzonte.

Enrico Cafulli, laureato in Medicina e Storia presso l’Università degli Studi di Milano, si occupa di ricerche archivistiche.

Anna La Torre, laureata magistrale in Scienze infermieristiche presso l’Università degli Studi di Milano e in Storia presso l’Università Europea di Roma ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia della scienza presso l’Università Autonoma di Barcellona.

Elisabetta Zanarotti Tiranini, laureata in Lettere moderne e specializzata in Storia presso l’Università degli Studi di Milano, collabora con lo stesso Ateneo nel Dipartimento di Scienze della storia e della documentazione storica, occupandosi di teoria e storia della salute, della medicina e della sanità, di storia ospedaliera e medicina.