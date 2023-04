Eventi dall’11 al 16 aprile a Piacenza e Provincia

In questo spazio è possibile trovare la serie di eventi da martedì 11 aprile a domenica 16 aprile 2023 in programma a Piacenza e provincia.

Martedì 11 aprile

“Il mondo delle sanzioni, se le conosci le eviti”, l’incontro è in programma martedì 11 aprile alle ore 15. 30 presso la sede di Unione Commercianti, Strada Bobbiese 2, Piacenza nel salone Massimo Carpi.

Mercoledì 12 aprile

Mercoledì 12 Aprile alle ore 18 alla Galleria Biffi Arte si tiene: ARTE IN TANGENZIALE. Il Compianto sul Cristo morto della Chiesa di San Pietro in Melegnano e l’altare della chiesa di San Martino a Carpiano: quando l’arte è una meravigliosa scoperta Con Paolo Pozzi.

Le voci della Passione. Mercoledì 12 aprile 2023, alle ore 18.30, nella suggestiva cornice panoramica dei sottotetti della cattedrale, dove il Cristo monumentale opera di Mario Branca pare quasi librarsi nello spazio, si terrà la performance recitativa a cura di Cantiere Simone Weil, su testi selezionati di intellettuali e poeti che – in differenti contesti – hanno tradotto in linguaggio artistico la loro percezione dell’evento che ha cambiato la Storia.

Venerdì 14 aprile

Prende il via il 14 aprile dal Teatro San Matteo alle ore 18.30, la seconda edizione del Festival Piacenza Classica, un mese di concerti nei luoghi iconici della cultura.

La Rassegna di Clown e teatro circo contemporaneo RIDO SOGNO E VOLO presenta lo spettacolo “La Burla” in programma il 14 aprile alle ore 21 al Teatro Open Space 360°.

Sabato 15 aprile

Sabato 15 aprile 2023, alle ore 21.00, avverrà l’apertura straordinaria del “Pozzo di Sant’Antonino”,

luogo dove la tradizione cristiana vuole sia stato ritrovato il corpo del martire Antonino, patrono di

Piacenza, in un sacrario del IV secolo, voltato e affrescato, accessibile al pubblico tramite

un’affascinante discesa a 4 metri e mezzo di profondità. L’appuntamento si tiene nella Chiesa di Santa Maria in Cortina, via Verdi 46.

Domenica 16 aprile

Domenica 16 aprile 2023, alle ore 15:00, all’interno delle rassegne Piacenza da scoprire e Primavera

ad arte 2023, verrà attivata un itinerario guidato EXTRA “Andare per chiostri e giardini”. Ritrovo presso Kronos, Museo della Cattedrale – giardino di via Prevostura 7 (retro della Cattedrale di

Piacenza)