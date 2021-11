Nuovo regolamento europeo dei fertilizzanti, Vitalia Consulting e università Cattolica organizzano un convegno

”L’impatto per le aziende del Nuovo Regolamento Europeo Fertilizzanti: Aggiornamenti normativi, opportunità e crescita”. E’ questo il tema del Convegno, che si svolgerà venerdì 19 di novembre, organizzato da Vitalia Consulting in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per approfondire le novità introdotte dal nuovo Regolamento europeo in tema di fertilizzanti (Regolamento UE 2019/1009) che entrerà ufficialmente in vigore il 16 luglio 2022.

“Il Regolamento – spiega l’amministratore di Vitalia Consulting, Stefano Jondini – se da un lato introduce normative più stringenti per alcune soluzioni (si veda, per esempio, le limitazioni nell’uso di cadmio per la produzione dei fertilizzanti), apre delle interessanti opportunità soprattutto per i biostimolanti: l’ingresso della normativa comunitaria favorirà non solo una crescita in ambito comunitario ma porterà alle aziende vantaggi competitivi anche sulla scena intercontinentale, dando notevole impulso a un mercato che, stando alle stime della società specializzata in ricerche di mercato MarketsandMarkets, ad oggi genera un valore annuo di circa 3 miliardi di dollari e che dovrebbe sfiorare i 6 miliardi nel 2026 (https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/biostimulant-market-1081.html)”.

Questo interessante momento di confronto, a cui parteciperanno aziende e professionisti del mondo agrofarmaceutico, si svolgerà alla presenza del Senatore Gian Marco Centinaio, Sottosegretario di Stato delle Politiche agricole alimentari e forestali, e rappresenta un’opportunità per approfondire le sfide regolatorie che le aziende dovranno affrontare con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento e analizzare le opportunità che il mondo dei biostimolanti può offrire alla luce delle nuove normative che rispondono, in particolare, alle sempre maggiori richieste di tutela di salute e ambiente da parte dei cittadini e operatori.

Nel corso della mattinata si alterneranno diversi professionisti e accademici per portare il loro contributo frutto di esperienze diverse ma complementari tra mondo accademico e privato, tra cui

Prof. Marco Trevisan, Preside della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

Dott.ssa Francesca Baroccio, Funzionario ICQRF – Mipaaf

Dott.ssa Maria Antonietta Delicato, Tecnologo CREA presso Mipaaf

Prof. Luigi Lucini, Professore associato di Chimica Agraria, Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Edoardo Puglisi, Professore associato di Microbiologia Agraria, Università Cattolica del Sacro Cuore

Dott. Stefano Jondini, Amministratore Vitalia Regulatory and Research Srl

Il convegno si svolgerà a Piacenza presso l presso il Laboratorio Aperto (ex Chiesa del Carmine) e inizierà alle 9.30 con una durata prevista di 4 ore.