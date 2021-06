Domani (sabato) a Reggio Emilia otto “panterine” andranno a caccia della maglia emiliano-romagnola

Sfida contro il tempo per VO2 Team Pink e Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, di scena domani (sabato) a Reggio Emilia nel primo Trofeo Gian Carlo Ceruti-terzo Trofeo Bassi, campionato regionale a cronometro per la regione Emilia Romagna.

Nelle Donne Juniores, il VO2 Team Pink schiererà l’ossolana Francesca Barale, la bresciana Silvia Bortolotti e la forlivese Carlotta Cipressi (fresca di diciottesimo compleanno),mentre nelle Allieve il Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink sarà rappresentato dalla ligure Irma Siri, dalla piacentina Arianna Giordani, dalla torinese Vittoria Grassi e dalle reggiane Giorgia Tagliavini e Linda Ferrari, che dunque “giocheranno in casa”. Il percorso, interamente pianeggiante, partirà da via Emore Tirelli a Reggio Emilia, con 18 chilometri e 600 metri per le Juniores e 11 chilometri 700 metri per le Allieve da percorrere.

Questi gli orari di partenza delle “panterine”

Linda Ferrari 14,02

Irma Siri 14,09

Vittoria Grassi 14,17

Arianna Giordani 14,19

Giorgia Tagliavini 14,24

Silvia Bortolotti 15,39

Carlotta Cipressi 16,01

Francesca Barale 16,06.