VO2 Team Pink, la Junior Francesca Barale “graffia” a Racconigi

Dopo il bronzo tricolore cronometro di venerdì, prima vittoria 2020 per la Francesca Barale del VO2 Team Pink, terza assoluta nella gara Open. Per lei, anche le maglie di campionessa provinciale e regionale

Si conclude con un acuto l’intenso fine settimana della formazione Donne Juniores del VO2 Team Pink, protagonista venerdì al campionato italiano cronometro di Orsago (Treviso) e poi al via alla Due Giorni in Rosa nelle Terre della Granda a Racconigi (Cuneo).

La gioia di Francesca Barale

La trasferta piemontese ha regalato una grande gioia a Francesca Barale, atleta ossolana del sodalizio piacentino che nella prova in linea di oggi (domenica) del Trofeo Inalpi ha centrato il terzo posto della gara Open, vinta da Silvia Pollicini (Valcar-Travel & Service) davanti alla “padrona di casa” Matilde Vitillo (Racconigi Cycling Team), entrambe atlete Elite. Così, per la Barale è arrivata la vittoria della classifica Donne Junior (la sua prima stagionale) dove la compagna di squadra brianzola Cristina Tonetti è giunta nona all’indomani dell’ottimo quarto posto (sia Open sia Junior) nella cronometro del sabato.

Per Francesca, il bottino si è arricchito di due prestigiose maglie: quella di campionessa provinciale cuneese e quella di “regina” piemontese di categoria. Per lei, un week end ricco di soddisfazioni contando anche la medaglia di bronzo tricolore messa al collo venerdì a Orsago.

Per il VO2 Team Pink, la domenica ha regalato anche un doppio piazzamento in Trentino nelle gare di Borgo Valsugana: nelle Allieve, quinto posto per la “panterina” torinese Martina Sanfilippo, mentre nelle Esordienti la romana Mia Costantini è giunta decima.

Ordine d’arrivo Trofeo Inalpi Donne Open Racconigi

1° Silvia Pollicini (Valcar-Travel & Service) 94 chilometri in 2 ore 18 minuti 42 secondi, media 40,663 chilometri orari

2° Matilde Vitillo (Racconigi Cycling Team)

3° Francesca Barale (VO2 Team Pink)

4° Giulia Giuliani (Team Lady Zuliani)

5° Giorgia Simoni (Team Lady Zuliani)

6° Giorgia Vettorello (Top Girls Fassa Bortolo)

7° Rachele Barbieri (Serramazzoni) a 10 secondi

8° Martina Alzini (Valcar-Travel & Service)

9° Emanuela Zanetti (Eurotarget Bianchi Vittoria)

10° Silvia Persico (Valcar-Travel & Service)

Classifica Donne Junior Trofeo Inalpi Racconigi

1°Francesca Barale (VO2 Team Pink)

2° Giulia Giuliani (Team Lady Zuliani)

3° Giorgia Simoni (Team Lady Zuliani)

4° Lara Crestanello (Ciclismo Insieme)

5° Greta Tebaldi (Eurotarget Bianchi Vittoria)

6° Lara Scarselli (Zhiraf Guerciotti)

7° Letizia Brufani (Team Lady Zuliani)

8° Vanessa Michieletto (Breganze Millenium)

9° Cristina Tonetti (VO2 Team Pink)

10° Carlotta Borello (Ciclismo Insieme)

Esordienti Borgo Valsugana

1° Irma Siri (Cadeo Carpaneto) 33 chilometri 600 metri in 1 ora e 55 secondi, media 33,600 chilometri orari

2° Romina Evelin Di Sciuva (Cicli Fiorin)

3° Linda Sanarini (Scuola ciclismo Vo’)

4° Camilla Colombo (Ju Green Gorla Minore)

5° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci Ekoi)

6° Alessia Zambelli (Ossanesga)

7° Anita Baima (Cicli Fiorin)

8° Chantal Pegolo (Team Spercenigo Friuli)

9° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto)

10° Mia Costantini (VO2 Team Pink).

Donne Allieve Borgo Valsugana

1° Federica Venturelli (Cicli Fiorin) 59 chilometri 400 metri in 1 ora 47 minuti 25 secondi, media 33,179 chilometri orari

2° Serena Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera)

3° Eleonora Ciabocco (Team Di Federico)

4° Sara Piffer (Velo Sport Mezzocorona) a 20 secondi

5° Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink)

6° Martina Carrara (Valcar-Travel & Service)

7° Elisa De Vallier (Top Girls Fassa Bortolo)

8° Francesca Pellegrini (Valcar-Travel & Service) a 30 secondi

9° Giorgia Serena (Valvasone)

10° Eleonora Bassi (Valvasone)