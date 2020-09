Ciclismo, Irma Siri (Cadeo Carpaneto) festeggia il tris a Borgo Valsugana

Terzo centro stagionale per l’Esordiente ligure Irma Siri dopo le vittorie nella crono di Rodigo e nella corsa di Formigine

Terzo acuto stagionale per Irma Siri, Esordiente ligure del Cadeo Carpaneto che oggi (domenica) si è imposta in volata nella gara della propria categoria a Borgo Valsugana (Trento). Nello sprint, ha preceduto Romina Evelin Di Sciuva (Cicli Fiorin) e Linda Sanarini (Scuola Ciclismo Vo’) in una top ten che ha visto un altro risultato per il sodalizio del presidente Mauro Veneziani: il nono posto dell’alessandrina Marisol Dalla Pietà. Per la Siri, la vittoria di Borgo fa coppia con quella di fine agosto a Formigine e si somma a quella precedente a cronometro a Rodigo.

In campo maschile, decimo posto per lo Juniores bresciano Giosuè Epis (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto) a Villadose (Rovigo) nella corsa che ha visto la doppietta del Borgo Molino Rinascita Ormelle: primo Lorenzo Ursella, secondo Alessio Portello.

Donne Esordienti Borgo Valsugana: vittoria per Irma Siri

1° Irma Siri (Cadeo Carpaneto) 33 chilometri 600 metri in 1 ora e 55 secondi, media 33,600 chilometri orari

2° Romina Evelin Di Sciuva (Cicli Fiorin)

3° Linda Sanarini (Scuola ciclismo Vo’)

4° Camilla Colombo (Ju Green Gorla Minore)

5° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci Ekoi)

6° Alessia Zambelli (Ossanesga)

7° Anita Baima (Cicli Fiorin)

8° Chantal Pegolo (Team Spercenigo Friuli)

9° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto)

10° Mia Costantini (VO2 Team Pink).

Juniores Villadose

1° Lorenzo Ursella (Borgo Molino Rinascita Ormelle) 124 chilometri in 2 ore 49 minuti, media 43,918 chilometri orari

2° Alessio Portello (Borgo Molino Rinascita Ormelle)

3° Lorenzo Gobbo (GB Junior Team)

4° Riccardo Marcheselli (Gottardo Giochi Caneva)

5° Luca Portigliatti (GB Junior Team)

6° Manlio Moro (Borgo Molino Rinascita Ormelle)

7° Mattia Garzara (Work Service Romagnano)

8° Riccardo Grando (Gottardo Giochi Caneva)

9° Giovanni Longato (Libertas Scorzè)

10° Giosuè Epis (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto).