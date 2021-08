VO2 Team Pink, Francesca Barale sfiora il podio a Breganze

La “panterina” ossolana è quarta nella corsa vicentina per Donne Junior. A Meduna di Livenza top ten nelle Esordienti primo anno per Giulia Casubolo e Asia Baistrocchi (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

Domenica in sella ricca di piazzamenti per il VO2 Team Pink e il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, protagonisti nelle corse femminili giovanili in Veneto.

Partendo dall’alto, a Breganze nella corsa per Donne Junior quarto posto per la “panterina” ossolana Francesca Barale, giunta ai piedi del podio. La vittoria è andata in solitaria a Giulia Giuliani (GB Junior Team) davanti alla compagna di squadra Letizia Brufani; terza Monica Castagna del Team Wilier Chiara Pierobon.

Sempre il Veneto era il teatro di gara del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, di scena nella sfortunata domenica ciclistica di Meduna di Livenza (Treviso) costellata da maltempo, cadute rovinose, interventi di ambulanze e gare ridimensionate. Alla riga del totale, nella classifica per Donne Esordienti primo anno sesto posto per la reggiana Giulia Casubolo e ottava posizione per la parmigiana Asia Baistrocchi.

Juniores Breganze

1° Giulia Giuliani (GB Junior Team) 78 chilometri in 2 ore 13 minuti 25 secondi, media 35,078 chilometri orari

2° Letizia Brufani (GB Junior Team) a 23 secondi

3° Monica Castagna (Team Wilier Chiara Pierobon) a 30 secondi

4° Francesca Barale (VO2 Team Pink)

5° Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile) a 1 minuto 23 secondi

6° Lara Scarselli (Gb Junior Team)

7° Matilde Ceriello (Racconigi Cycling Team)

8° Eleonora Ciabocco (Ciclismo Insieme Team Di Federico)

9° Chiara Reghini (Team Wilier Chiara Pierobon)

10° Elisa Valtulini (Scv Bike Cadorago).

Esordienti Meduna di Livenza

1° Siria Trevisan (Conscio Pedale del Sile) 30 chilometri in 51 minuti 3 secondi, media 35,260 chilometri orari

2° Susan Paset (Young Team Arcade)

3° Anastasia Durigon (Young Team Arcade)

4° Francesca Genna (Conscio Pedale del Sile)

5° Camilla Murro (Libertas Ceresetto)

6° Silvia Ciaghi (Team Femminile Trentino)

7° Emma Franceschini (Zhiraf Guerciotti)

8° Giada Silo (Scuola ciclismo Vo’)

9° Rebecca D’Apollonio (Young Team Arcade)

10° Giada Fornasiero (Mazzano).

Esordienti secondo anno

1° Siria Trevisan (Conscio Pedale del Sile)

2° Susan Paset (Young Team Arcade)

3° Anastasia Durigon (Young Team Arcade)

4° Francesca Genna (Conscio Pedale del Sile)

5° Emma Franceschini (Zhiraf Guerciotti)

6° Giada Silo (Scuola ciclismo Vo’)

7° Giada Fornasiero (Mazzano)

8° Asia Zanardini (Cadeo Carpaneto)

9° Desirée Bani (Cadeo Carpaneto)

10° Camilla Grolla (Cycling Team Petrucci).

Esordienti primo anno

1° Camilla Murro (Libertas Ceresetto)

2° Silvia Ciaghi (Team Femminile Trentino)

3° Rebecca D’Apollonio (Young Team Arcade)

4° Christine Valseschini (Mazzano)

5° Clarissa Laghi (Elettra Trentino Cycling Academy)

6° Giulia Casubolo (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

7° Carlotta Petris (Libertas Ceresetto)

8° Asia Baistrocchi (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

9° Lucia Scapini (Luc Bovolone)

10° Noemi Tosin (Breganze Millenium).