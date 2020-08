VO2 Team Pink, Sanfilippo “regina” della pista a San Francesco al Campo

Sulla pista torinese l’Allieva del sodalizio piacentino Martina Sanfilippo ha conquistato una brillante doppietta vincendo Inseguimento individuale e Omnium di categoria. Nella prima prova, ottava piazza per l’altra “panterina” Vittoria Grassi.

Mercoledì da “regina” in pista per Martina Sanfilippo, Allieva piemontese del VO2 Team Pink grande protagonista al velodromo “Francone” di San Francesco al Campo (Torino) nelle gare giovanili del “Memorial Carlo Martinetto”. Nel pomeriggio, la Sanfilippo ha conquistato l’Inseguimento individuale di categoria precedendo il duo della Cicli Fiorin composto da Carlotta Fantini e Camilla Marzanati. In questa specialità, ottavo posto per un’altra “freccia” del VO2 Team Pink, la torinese Vittoria Grassi.

In serata, invece, la “panterina” piemontese si è imposta nella Corsa a punti decisiva per i giochi dell’Omnium Allieve. Per lei, uno spettacolare en plein vincendo le precendenti prove Scratch, Tempo Race ed Eliminazione per poi chiudere a 118 punti, nuovamente davanti al duo-Fiorin con Matilde Ceriello (seconda) e Camilla Marzanati (terza).

Risultati San Francesco al Campo (pista)

Inseguimento individuale Donne Allieve

1° Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink) 2’ 48” 939. 2° Carlotta Fantini (Cicli Fiorin) 2’ 49” 800. 3° Camilla Marzanati (Cicli Fiorin) 2’ 50” 819. 4° Serena Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera) 2’ 54” 202. 5° Francesca Crosa (Scott Rusty Bike Team) 2’ 54” 760. 6° Asia Rabbia (Cicli Fiorin) 2’ 55” 473. 7° Anita Poletti (Cicli Fiorin) 2’ 55” 786. 8° Vittoria Grassi (VO2 Team Pink) 2’ 57” 23. 9° Irene Oneda (Cicli Fiorin) 2’ 58”. 10° Matilde Ceriello (Cicli Fiorin) 3’00” 17.

Omnium Allieve

1° Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink) 118 punti. 2° Matilde Ceriello (Cicli Fiorin) 105 punti. 3° Camilla Marzanati (Cicli Fiorin) 103. 4° Serena Romeo Brillante (Ciclistica Bordighera) 98 punti. Poi, 5° Irene Oneda (Cicli Fiorin) 90 punti. 6° Asia Rabbia (Cicli Fiorin) 84 punti. 7° Carlotta Fantini (Cicli Fiorin) 76 punti. Mentre, 8° Tanya Donati (Cicli Fiorin) 60 punti. 9° Irene Cagnazzo (Alba Bra Langhe Roero) 54 punti. Infine, 10° Anita Poletti (Cicli Fiorin) 52 punti.