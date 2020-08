Assigeco Piacenza, nasce l’Italian US Camp: settimana di basket in inglese

Nasce l’Italian US Camp, evento organizzato in collaborazione tra UCC Assigeco Piacenza, Robur et Fides Somaglia e Italian Associate.

WE ARE BACK TOGETHER! E’ proprio il caso di dirlo…Italian US Camp è il primo evento organizzato in collaborazione tra UCC Assigeco Piacenza, Robur et Fides Somaglia e Italian Associate. Si tratta di una settimana di camp concentrata su allenamenti individuali per il miglioramento delle caratteristiche di ognuno. Ma la grande novità è rappresentata dal fatto che tutte le sessioni di allenamento si terranno in lingua inglese.

Allenatori provenienti dagli Stati Uniti si alterneranno sul campo del Palazzetto dello Sport di San Martino in Strada con esercizi, giochi e, ovviamente tanto divertimento per tutti i partecipanti. Il Camp si svolgerà dal 7 all’11 settembre. Le giornate saranno divise in due sessioni: al mattino le sedute di allenamento dedicate al minibasket, mentre al pomeriggio saranno sul campo ragazzi e ragazze in età da settore giovanile.

Gli allenamenti si svolgeranno nel pieno rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie e di prevenzione anti-COVID in base alla normativa vigente ed in conformità al protocollo già in vigore per gli allenamenti all’aperto.

Per info e prenotazioni:

Marco (Gufo) – 393/0490300

Filippo – 335/1452083

