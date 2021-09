VO2 Team Pink, quattordicesimo posto per Francesca Barale ai Mondiali in Belgio

Si chiude con un quattordicesimo posto l’avventura iridata di Francesca Barale, portacolori del VO2 Team Pink in gara – insieme alla compagna di squadra forlivese Carlotta Cipressi (36esima) – ai Mondiali su strada in Belgio. Stamattina (sabato) a Leuven le “panterine” hanno difeso i colori azzurri nella prova in linea Donne Juniores insieme ad altre tre atlete, tra cui la marchigiana Eleonora Ciabocco, nona e migliore delle azzurre.

Il successo è andato alla britannica Zoe Backstedt.

Mondiali Leuven prova in linea Donne Juniores

1° Zoe Backstedt (Gran Bretagna) 75 chilometri in 1 ora 55 minuti 33 secondi, media 38,944 chilometri orari

2° Kaia Schmid (Stati Uniti)

3° Linda Riedmann (Germania) a 57 secondi

4° Elise Uijen (Olanda)

5° Makayla Macpherson (Stati Uniti)

6° Millie Couzens (Gran Bretagna)

7° Marith Vanhove (Belgio)

8° Eglantine Rayer (Francia)

9° Eleonora Ciabocco (Italia)

10° Mijntje Geurts (Olanda).

La domenica in sella

VO2 Team Pink e Ciclismo VO2 Team Pink faranno tappa a Conscio di Casale sul Sile (Treviso)nella Giornata Rosa-primo Memorial Silvia Piccini. Nelle Donne Open in gara le Elite (Under 23 primo anno) Elisa Tonelli, Alice Capasso, Aurora Mantovani e Cristina Tonetti e le Junior Martina Sanfilippo, Chiara Sacchi e Silvia Bortolotti. Nelle Allieve in sella Vittoria Grassi, Arianna Giordani, Emma Del Bono, Sara Guidetti, Marta Festa e Giorgia Tagliavini, mentre tra le Esordienti correranno Sarah Sandei, Michela Zucca, Paola Zucca, Asia Baistrocchi e Giulia Casubolo.