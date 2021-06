A Faenza nei campionati italiani a cronometro successo per la “panterina” oassolana nelle Donne Juniores davanti alla compagna di squadra forlivese. Quarta Martina Sanfilippo

Un tricolore che continua a starle bene addosso e che non vuole proprio abbandonare. La categoria Donne Juniores è sempre più nel segno di Francesca Barale, atleta ossolana del sodalizio piacentina VO2 Team Pink che oggi (venerdì) si è laureata campionessa italiana a cronometro nella prova tricolore di Faenza (Ravenna). Era soltanto lo scorso ottobre, infatti, quando la piemontese classe 2003 aveva centrato un oro tricolore, questa volta nella prova in linea a Sarcedo (Vicenza).

Così, la Romagna le ha regalato il sesto tricolore della carriera, contando anche due titoli su strada a Comano Terme da Esordiente, la già citata impresa Juniores di Sarcedo e due medaglie d’oro da Allieva, una in pista nella Madison e l’altra proprio a cronometro. In quest’ultima specialità, soltanto sabato scorso la Barale aveva conquistato il terzo posto e la maglia di campionessa regionale emiliano-romagnola nella prova di Reggio Emilia.

Il titolo italiano contro il tempo è stato praticamente “made in VO2 Team Pink”: il sodalizio presieduto da Gian Luca Andrina, infatti, conquistato una straordinaria doppietta, centrando anche l’argento con la forlivese Carlotta Cipressi (bronzo europeo 2020 di categoria in specialità) in un duello di squadra che si è risolto con un distacco mozzafiato (41 centesimi di secondo). A completare il podio, la marchigiana Eleonora Ciabocco (Team Di Federico), terza davanti a un’altra atleta del VO2 Team Pink, la torinese Martina Sanflippo, quarta.

Campionato italiano cronometro Donne Juniores

1° Francesca Barale (VO2 Team Pink) 15 chilometri 600 metri in 22 minuti 34 secondi 51, media 41,46 chilometri orari

2° Carlotta Cipressi (VO2 Team Pink) a 41 centesimi

3° Eleonora Ciabocco (Team Di Federico) a 2 secondi 84

4° Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink) a 15 secondi 28

5° Elena Contarin (Breganze Millenium) a 23 secondi 27

6° Fanny Bonini (Gauss Team) a 34 secondi 84

7° Beatrice Trento (Team Wilier Chiara Pierobon) a 43 secondi 93

8° Sara Fiorin (Cicli Fiorin) a 50 secondi 15

9° Chiara Reghini (Team Wilier Chiara Pierobon) a 52 secondi 69

10° Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile) a 54 secondi 22.