Volley – Andrea Anastasi allenerà la Gas Sales Piacenza anche nella prossima stagione

Andrea Anastasi sarà l’allenatore di Gas Sales Piacenza anche nella prossima stagione, la quinta consecutiva per la società biancorossa in SuperLega. Il prolungamento del contratto, in scadenza il 30 giugno prossimo, è stato siglato con soddisfazione da entrambe le parti. Un anno di contratto per il tecnico nativo di Poggio Rusco in provincia di Mantova.

Elisabetta Curti, Presidente Gas Sales Piacenza

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dal nostro tecnico ed era nostra intenzione lavorare nella continuità. Va dato atto ad Anastasi il merito di avere compattato in maniera importante lo spogliatoio, abbiamo chiuso la Regular Season al terzo posto la migliore posizione in classifica da quando siamo in SuperLega e siamo pienamente in corsa nei Play Off Scudetto. Siamo convinti che con Anastasi potremo raggiungere grandi risultati anche nella prossima stagione”.

Andrea Anastasi, tecnico Gas Sales Piacenza

“A Piacenza mi sono trovato bene sotto ogni punto di vista, umano compreso. E per questo sono particolarmente contento di potere continuate a lavorare in questa società anche nella prossima stagione to disia a livello tecnico che umano e per questo sono particolarmente felice di potere continuare a lavorare in questa società”.