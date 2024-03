Tennis – Francesco Zaffanella s’impone al biancorosso Mirko Fra e si aggiudica il Torneo della Vittorino

Sono stati complessivamente cinquantadue i giovani tennisti, in gran parte Under 16 e Under 18, che nei giorni scorsi hanno dato vita al Torneo della Vittorino da Feltre limitato 2.8 e svoltosi con la formula del rodeo.

La vittoria è andata a Francesco Zaffanella (3.1), portacolori del Tennis Fiorenzuola, che in finale ha avuto la meglio di Mirko Fra, atleta della Vittorino da Feltre che dopo aver avuto a disposizione un match-ball si è dovuto arrendere al gioco più offensivo del vincitore. Zaffanella ha prima superato Fabio Boscagli (4-0, 4-2 il finale) e in semifinale il compagno di circolo Francesco Montenet, al termine di un match molto combattuto conclusosi con il punteggio di 4-2, 2-4, 10-4. Mirko Fra, invece, ha avuto accesso all’atto conclusivo del torneo dopo aver superato in semifinale Andrea Fornaroli (4-0, 4-1).

LEGGI ANCHE: Il tennista Jannik Sinner mette all’asta la sua racchetta per aiutare Arturo, bimbo piacentino affetto da una rara patologia

Zaffanella e Fra si sono quindi trovati di fronte nella finalissima che sembrava, fin dalle battute iniziali, saldamente nelle mani del giocatore biancorosso, capace di conquistare meritatamente il primo gioco (4-1) e di portarsi in vantaggio sul 3-1 nella seconda frazione con un match-ball sprecato. Da lì è partita la rimonta di Zaffanella che dopo aver recuperato e dopo aver vinto la seconda partita (4-3), si è imposto sul filo di lana nel tiebreak decisivo chiudendo il conto sul 10-8 grazie a un gioco più offensivo ma anche redditizio.

Organizzato dalla Vittorino da Feltre, sotto la regia del maestro Marcello Griffini, il torneo è stato diretto dal giudice arbitro Roberta Cotta.

“C’è stata un’ottima partecipazione soprattutto di atleti di circoli piacentini ma anche delle province limitrofe. Un torneo che è servito soprattutto come banco di prova in vista dell’ormai imminente inizio dei campionati di Serie D e di Serie C, in cui saranno impegnate tante squadre che hanno partecipato a questo rodeo. Un torneo di buona qualità dal punto di vista tecnico e agonistico, segno inequivocabile della crescita continua dell’attività giovanile, e la finale ha regalato ai presenti spettacolo di ottimo livello. Un doveroso ringraziamento alla giudice arbitro Roberta Cotta per l’eccellente lavoro svolto”.