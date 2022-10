Volley, Cev Cup – In vendita i biglietti per Bluenery Daiko-VK Lvi Praga

Si avvicina lo storico debutto in campo europeo per la formazione biancorossa che nella competizione di Cev Volleyball Cup si chiamerà Bluenergy Daiko. Mercoledì 9 novembre (ore 20.30) al PalabancaSport gara di andata dei sedicesimi di finale, avversaria VK Lvi Praga.

Già attiva la vendita dei biglietti per assistere alla gara

Tribuna Farnese 40 euro (intero), 30 euro (ridotto)

Tribuna Gotico 25 euro (interi), 16 euro (ridotto)

Tribuna Po 25 euro (intero), 16 euro (ridotto)

Curva Lupi e Sant’Antonino 16 euro (intero), 12 euro (ridotto)

Curva Bovolenta 16 euro (intero), 12 euro (ridotto).

Biglietto ridotto: dai 6 anni ai 21 e over 70

Ingresso gratuito per i nati dal 2016 compreso e anni seguenti

Ingresso ridotto riservato ai nati dal 2001 compreso e anni seguenti

Ingresso ridotto riservato ai nati nel 1952 e anni precedenti

I biglietti potranno essere acquistati presso gli sportelli della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, tramite il portale Vivaticket e nei punti vendita vivaticket.it. Solo nella giornata di gara sarà possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria del PalabancaSport.

Sarà possibile per le società sportive acquistare biglietti a prezzo agevolato (10 euro gli adulti e 5 euro gli under 18) inviando una mail a biglietteria@youenergyvolley.it . Acquisto minimo 10 biglietti. I posti saranno assegnati in base alla disponibilità nei settori di Tribuna Gotico, Curva Sant’Antonino e Curva Bovo fino ad esaurimento, saldo e ritiro in cassa accrediti il giorno della partita.

Promo Universitari: sarà possibile anche per gli universitari acquistare un biglietto ad euro 10 il giorno della partita per i settori di Curva Sant’Antonino, Curva Bovo e Tribuna Gotico. Per avere diritto all’agevolazione bisognerà mostrare in biglietteria il tesserino universitario.

Sportelli Banca di Piacenza

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC); Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC); Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC); *Agenzia 5 (Besurica) Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC); Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC); *Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC); Filiale di Castel San Giovanni; *Filiale di Fiorenzuola (Cappuccini).

* Agenzia – Filiale aperta anche il sabato mattina

Sportelli Gas Sales

Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all’acquisto degli abbonamenti eccetto Manerbio, Verolanuova e Parma.