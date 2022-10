Piacenza Cup: tutte le Academy biancorosse in campo

Domenica 30 Ottobre, sul campo sintetico del Garilli, è andato in scena il primo Piacenza Academy Cup. L’evento, organizzato in collaborazione con Decathlon e Kipsta, ha interessato tutti i bambini classe 2015 che si sono sfidati in molteplici partite a campo ridotto. Per il Piacenza Calcio hanno partecipato tutte le Academy.

Questa prima edizione di Piacenza Academy Cup si è svolta nel rispetto dei fondamentali principi di disciplina, amicizia, divertimento e competizione. Una giornata da non dimenticare per bambini, staff e famiglie e che si chiuderà con la premiazione di tutti i partecipanti in programma lunedì sera durante la partita Piacenza-Padova.