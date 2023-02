Volley, Coppa Italia – La Gas Sales Piacenza affronta Perugia in semifinale, Brizard: “Vogliamo la vittoria” -AUDIO

Gas Sales Piacenza è da ieri a Roma dove da domani è in programma la Final Four della Del Monte® Coppa Italia SuperLega organizzata da Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con FIPAV Lazio e FIPAV Roma. La manifestazione torna a Roma dopo undici anni.

I biancorossi saranno impegnati domani, sabato 25 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma con inizio alle 15.30 (diretta su Rai Sport e in streaming su www.volleyballworld.tv e su www.radiosound95.it, in alternativa sarà possibile seguire la diretta radiofonica sulle frequenze 95.0 e 94.6 di Radio Sound), nella prima Semifinale della manifestazione: avversaria la Sir Safety Susa Perugia, dominatrice del campionato con venti vittorie su venti gare giocate, dominatrice della stagione con 33 gare vinte su 33 giocate.

Oggi pomeriggio per i ragazzi di coach Botti seduta di lavoro tecnico nella Capitale e possibilità di provare luci e distanze dell’imponente impianto di gioco. Domani mattina rifinitura.

PRECEDENTI: 9 (9 successi di Perugia).

Le parole di Brizard ai microfoni di RadioSound