Violenta rissa in viale Dante, giovane accoltellato: fermato il presunto aggressore

Giovane accoltellato a una gamba al culmine di una lite. I fatti sono accaduti questo pomeriggio nei pressi di via Dante. I contorni della vicenda sono ancora da chiarire. La polizia è stata allertata per una violenta lite tra giovanissimi nordafricani, tutti di età intorno ai 20 anni.

All’arrivo delle pattuglie, uno dei partecipanti alla rissa è stato trovato sanguinante in seguito a una coltellata inferta a una gamba. Il ferito non è comunque in gravi condizioni. Subito i poliziotti hanno avviato le indagini del caso, rintracciando il presunto aggressore, un ragazzo di origini egiziane: condotto in questura, la sua posizione è al vaglio.