Volley – Gas Sales Piacenza: Champions League, mercoledì biancorossi ad Ankara per la quinta giornata della Pool C

Gas Sales Piacenza si rituffa nella Cev Volley Champions League 2024. Mercoledì 10 gennaio alla 18.00 (ore 20.00 locale, gara in diretta su Radio Sound), la formazione biancorossa affronterà l’Halkbank Ankara nella quinta giornata della fase a gironi Pool C della Cev Volley Champions League 2024. Pool che vede impegnata anche Berlin Recycling Volleys e Sport Lisboa e Benfica. In palio la leadership della Pool C.

Gas Sales Piacenza guida la classifica della Pool C con nove punti grazie alle tre vittorie consecutive ottenute con Benfica, Berlino e nuovamente con la formazione portoghese. Unica battuta d’arresto pet i biancorossi è stata al debutto nella manifestazione proprio con l’Halkbank Ankara che in classifica segue i biancorossi con otto punti.

Ankara in grande forma

La formazione turca, guidata in panchina dal serbo Slobodan Kovac e nel cui roster spiccano i nomi dell’opposto olandese Nimir Abdel-Aziz e dello schiacciatore francese Earvin Ngapeth oltre a quello del palleggiatore americano Ma’a Micah Kupono, guida il campionato turco con 39 punti. Nell’ultima giornata di campionato ha sconfitto in trasferta lo Ziraat Bankasi al tie break: 25-21, 21-25, 17-25, 25-14, 10-15

Il regolamento

La Cev Volleyball Champions League è per importanza la prima competizione annuale europea per club, sono 31 le squadre partecipanti che dopo i turni preliminari si sono ridotte a 20 che partecipano alla fase a gironi divise in 5 Pool da 4 formazioni ognuna. Ogni Pool prevede sei gare totali divise fra gare d’andata e ritorno: chiusura il 17 gennaio 2024. Ai Quarti di Finale prenderanno parte le prime classificate di ogni girone mentre le cinque seconde e la migliore terza disputeranno i Play Off con la formula di andata e ritorno con gara di andata in casa della peggiore classificata.