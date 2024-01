Rugby – I Lyons sconfitti 33-18 dai Campioni d’Italia al Beltrametti

I Campioni d’Italia del Rovigo espugnano il Beltrametti dopo tre stagioni, lasciando a mani vuote i Lyons al termine di una partita sapientemente condotta dai rossoblù. I Lyons hanno provato a restare in partita, ma già nel primo tempo il Rovigo ha accumulato un vantaggio significativo che ha permesso ai Bersaglieri di gestire nella ripresa, portando anche a casa il punto di bonus offensivo. Per quanto riguarda i Lyons, ennesimo primo tempo chiuso in svantaggio in questa stagione, e nonostante una prova autorevole in mischia chiusa i bianconeri non sono riusciti a risalire il campo con efficacia a causa di imprecisioni in rimessa laterale e nel gioco al piede.

La cronaca

La partita si apre con uno scambio di calci piazzati, con Atkins, miglior marcatore del torneo, ad aprire le danze per il Rovigo e Chico a rispondere per i Lyons. Ma gli ospiti non ci mettono molto a ingranare la marce alte, e due belle giocate al piede di Atkins portano alla prima meta dell’incontro, firmata dallo stesso mediano inglese che è il più lesto a raccogliere il suo calcio a scavalcare la difesa. I Lyons non riescono a risalire il campo, e Atkins colpisce ancora una volta dalla piazzola al 16’, prima della meta che spezza in due la partita firmata dal Player of the Match Vaccari, servito alla perfezione da Chillon all’ala. Nel finale di frazione i Lyons cercano di alzare la testa, entrando per la prima volta nell’area dei 22 offensiva, ma la reazione frutta solo un calcio piazzato realizzato da Chico.

Secondo tempo

Nella ripresa non cambia lo spartito, con una difesa del Rovigo che sale di tono e nega ai bianconeri di risalire il campo e gli ospiti che continuano a colpire. Atkins aumenta il proprio bottino personale dalla piazzola, poi è ancora una volta Vaccari a colpire i Lyons con una meta alla bandierina arrivata dopo un pallone perso in difesa dai Lyons. Sotto di 20 punti i Lyons provano a scuotersi, ed è il neo entrato Tripodo a marcare la prima meta per i suoi. Dopo pochi minuti però il Rovigo chiude i conti, con una perentoria costruita dalla mischia rossoblù che porta a schiacciare il tallonatore Cadorini. Nel finale i Lyons cercano di rifarsi sotto per conquistare almeno un punto di bonus, ma la reazione frutta solo la seconda meta personale di Tripodo, che fissa il punteggio finale sul 18-33.

Ora il campionato di Serie A Elite va in “letargo” per un mese per i Lyons, che osserveranno un turno di riposo ma scenderanno in campo nelle prime due sfide stagionali di Serie A Elite Cup, il 20 gennaio a Vicenza e il 3 febbraio in casa con Mogliano.

Sitav Lyons v Rovigo Delta 18-33 (6-18)

Marcatori: p.t. 2’ cp Atkins (0-3), 8’ cp Chico (3-3), 10’ m Atkins tr Atkins (3-10), 16’ cp Atkins (3-13), 26’ m Vaccari (3-18), 35’ cp Chico (6-18). s.t. 43’ cp Atkins (6-21), 46’ m Vaccari (6-26), 54’ m Tripodo (11-26), 66’ m Cadorini tr Atkins (11-33), 70’ m Tripodo tr Del Bono (18-33).

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuoghi, Paz, Conti, Bruno (CAP); Chico (48’ Del Bono), Fontana (48’ Via A.); Portillo (22’ Moretto), Mannelli (60’ Bance); Cisse, Pisicchio, Cemicetti (63’ Filoni); Morosi (52’ Tripodo), Minervino (67’ De Rossi), Acosta (67’ Aloè). All. Urdaneta

Rugby Rovigo Delta: Diederich, Vaccari, Moscardi (75’ Lertora), Dogliani, Elettri; Atkins (75’ Chillon), Chillon (71’ Boscolo); Casado; Sironi (74’ Cosi), Meggiato (65’ Lubian), Steolo (65’ Ortis), Ferro (CAP); Walsh (28’ Swanepoel), Giulian (65’ Cadorini), Leccioli (52’ Quaglio, 71’ Leccioli). All. Lodi

Calciatori: Chico 2/2 (Sitav Rugby Lyons), Del Bono 1/2 (Sitav Rugby Lyons), Atkins 5/8 (Rugby Rovigo Delta)

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0; Rugby Rovigo Delta 5

Player of the Match: Flavio Pio Vaccari (Rugby Rovigo Delta)