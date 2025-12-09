Volley – Gas Sales Piacenza, domani sera debutto in Cev Cup: avversaria la formazione ceca dello Jihostroj Ceske Budejovic

Gas Sales Piacenza torna protagonista in Europa. Domani, mercoledì 10 dicembre alle ore 19.30 debutta in Cev Volleyball Cup al PalaPirastu di Cagliari: gara d’andata dei Sedicesimi di Finale, avversaria la formazione ceca dello Jihostroj Ceske Budejovice.

Per i biancorossi di coach Boninfante la gara casalinga invece di essere giocata al PalaSport di Piacenza viene giocata in Sardegna, al PalaPirastu di Cagliari: organizzazione a cura del Comitato Regionale Fipav Sardegna e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con il contributo dell’Assessorato allo Sport della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il patrocinio del Comune di Cagliari.

La Cev Volleyball Cup è per importanza la seconda competizione annuale europea per club, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza prende parte alla manifestazione grazie al quarto posto ottenuto nei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2025.

La formazione della Repubblica Ceca, invece, arriva ai Sedicesimi di Finale dopo che nei trentaduesimi ha superato i moldavi del VC Strumika: 3-0 (25-18, 25-12, 26-24) nella gara di andata e 3-0 (25-17, 25-15, 25-19) nella gara di ritorno.

La società della presidente Elisabetta Curti è alla sua seconda partecipazione alla Cev Volleyball Cup: la prima è datata stagione 2022-2023, in semifinale è eliminata dalla Knack Roeselare.

Dante Boninfante, allenatore Gas Sales Piacenza

“E’ una competizione a cui teniamo parecchio e a cui tiene molto anche la nostra società. Ci tuffiamo in questa nuova avventura europea con grande entusiasmo e con la consapevolezza che ci attende fin da subito un impegno ostico ma siamo pronti per dire la nostra. Affrontiamo una squadra che sta facendo molto bene nel suo campionato, sarà una gara difficile, l’importante è fare bene le nostre cose ed approcciare al meglio la partita senza pensare a quanto fatto nelle ultime gare in campionato”.

L’avversario: Jihostroj Ceske Budejovice

Lo Jihostroj Ceske Budejovice dopo dieci giornate dell’Extraleague Ceca guida il campionato ceco con 29 punti frutto di dieci vittorie, 30 i set vinti contro soli 3 lasciati agli avversari di turno. Otto partite sono state vinte per 3-0, una per 3-1 e una sola al tie break con il Liberec secondo in classifica. Nell’ultimo turno di campionato ha superato per 3-0 il Skv Usti nad Labem, fanalino di coda del torneo. È una società pallavolistica fondata nel 1994 con sede a Ceske Budejovice, vanta oltre dieci partecipazioni alla Cev Champions League, in bacheca ci sono 11 campionati vinti, oltre a due titoli cecoslovacchi, otto Coppe Repubblica Ceca e 1 Coppa Cecoslovacchia ceco, mentre in campo europeo il risultato di maggior spicco è rappresentato dalla partecipazione alla Final Four di Coppa CEV nel 1998, chiusa con il quarto posto assoluto.

Roster competitivo quello della formazione ceca tra cui spiccano i nomi dell’opposto finlandese Kaislasalo che in Italia ha giocato in A2, dallo schiacciatore argentino Calvo e del compagno di reparto brasiliano Cordeiro e del centrale serbo Okolic.

