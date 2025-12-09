L’Associazione Famiglie Disabili di Fiorenzuola a Volontariato in Onda: “Occasioni di inclusione e crescita” – AUDIO

L’Associazione Famiglie Disabili di Fiorenzuola d’Arda a Volontariato in Onda. La Presidente Federica Bussandri è stata ospite del programma realizzato in collaborazione con CSV Emilia.

A.Fa.Di è nata nel 2008 con l’obiettivo di sostenere le persone con disabilità e dare sollievo alle famiglie. L’impegno è quello di offrire delle opportunità di inclusione, crescita, relazione e valorizzazione dei ragazzi.

Abbiamo una casa famiglia – commenta Federica Bussandri presidente della realtà – che accoglie delle persone prive di un sostegno familiare. Inoltre organizziamo ogni giorno laboratori creativi, artigianali, espressivi per cercare di valorizzare proprio i talenti dei giovani. Il sabato lo dedichiamo al “sollievo” con una giornata intera, dove proponiamo varie attività come gite o sport, quindi sono momenti di svago per tutti e per stare insieme.

A.Fa.Di nel mese di dicembre ha messo in campo tante iniziative. Da poco è stata inaugurata la Bottega Natalizia a Fiorenzuola e si è svolto il pranzo di Natale dell’Associazione.

La Bottega Natalizia è un negozio, dove si possono trovare i lavori effettuati nei laboratori. Nel cuore di Fiorenzuola i cittadini hanno la possibilità di sostenere A.Fa.Di anche attraverso l’acquisto, magari pensando a un regalo, di un oggetto fatto con il cuore dai giovani durante le varie attività proposte nell’anno.

È un’iniziativa che replichiamo per il secondo anno, nata grazie, alla generosità dei cittadini di Fiorenzuola. Per noi è bello essere al centro della nostra città dando luce anche a una vetrina sfitta.

L’Associazione anche nel vicino 2026 punta a creare sinergie con il territorio, per fare in modo che la disabilità non sia un mondo a parte, ma sia una parte bella della collettività. Il 2025 si chiude invece con il botto, infatti A.Fa.Di, assieme alla Parrocchia di Fiorenzuola e all’Associazione La Fontana dell’Amicizia, propone un evento di Capodanno aperto a tutta la città al centro Scalabrini.

Chiudiamo l’anno con il messaggio di stare insieme facendo festa, per poi portarci verso il 2026 con l’obiettivo di continuare a lavorare in sinergia con il territorio. In particolare dalla parrocchia alle istituzioni, dalle scuole ai cittadini. Inoltre proseguiremo con l’obiettivo del dopo di noi, in pratica si tratta di creare progettualità per chi poi non ha più una famiglia.

La Bottega Natalizia

