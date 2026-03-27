Volley – Gas Sales Piacenza: domenica a Modena i biancorossi si giocano l’accesso alle semifinali

Gas Sales Piacenza sarà impegnata domenica 29 marzo (ore 18.00) al PalaPanini per affrontare Valsa Group Modena in Gara 5 dei Quarti di Finale Play Off Scudetto del campionato di SuperLega Credem Banca 2025-2026. La serie è in perfetta parità, due vittorie per parte, domenica Gara 5 decide la quarta semifinalista, che va a raggiungere Perugia, Civitanova e Verona, nella corsa scudetto.

Match ball per entrambe le squadre in un PalaPanini già sold out da alcuni giorni. La squadra ritorna oggi in palestra per preparare Gara 5, domani allenamento pomeridiano e quindi partenza per Modena.

Sfida numero ventinove quella in arrivo contro la formazione modenese. Sono ventotto i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Play Off 5° Posto, Play Off Scudetto e Del Monte Coppa Italia SuperLega.

Il bilancio è in perfetta parità: 14 vittorie per Piacenza, 14 vittorie per Modena. In questa stagione le due squadre si sono affrontate già sette volte: due in Regular Season e in entrambe le occasioni a vincere è stata la formazione modenese, una nei Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia SuperLega e a vincere è stata la formazione biancorossa, quattro volte nei Play Off Scudetto con due vittorie per parte.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale a questa stagione: seconda giornata dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto quando Piacenza si è imposta al PalabancaSport per 3-2 (18-25, 25-17, 28-30, 25-21, 18-16) e la partita registrò 223 punti globali.

Per quanto riguarda i set “più combattuti”, invece, si parla della stagione 2020- 2021: sesta giornata di ritorno a Piacenza il primo parziale lo vinse Modena per 35-33 e alla fine si aggiudicò anche la partita mentre nella stagione 2019-2020 il secondo set della seconda giornata di ritorno giocata a Modena si chiuse 33-31 per i modenesi.

Il parziale più agevole è stato in questa stagione: quarto set dei Quarti di Finale di Coppa Italia i biancorossi si imposero per 25-14.

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