Volley – Gas Sales Piacenza, domenica a Verona Gara 1 dei Quarti di Finale: curiosità e statistiche

Gas Sales Piacenza sarà impegnata domenica 9 marzo (ore 19.30) al Pala Agsm Aim di Verona per affrontare Rana Verona in Gara 1 dei Quarti di Finale Play Off Scudetto del campionato di SuperLega Credem Banca 2024-2025.

Si gioca al meglio delle cinque partite, chi vince la serie stacca il biglietto per le Semifinali, chi perde giocherà i Play Off 5°.

Sfida numero 19 quella in arrivo contro la formazione veneta. Sono 18 i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Play Off 5° Posto e Del Monte Coppa Italia SuperLega. Il bilancio è di 11 successi per i biancorossi, mentre in 7 occasioni è stato il sestetto scaligero a esultare. In questa stagione le due squadre si sono già affrontate tre volte: due in Regular Season ed una volta nei Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia e Verona ha ottenuto altrettante vittorie.

È la prima volta che le due squadre si sfidano nei Play Off Scudetto.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla prima giornata di andata della stagione 2022-2023 quando, al PalabancaSport, Verona si impose al tie break (20-25, 25-23, 25-23, 20-25, 22-24) e la partita registrò 232 punti globali.

Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla sempre della stagione 2022-2023: Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia SuperLega il secondo parziale andò ai veneti davanti al pubblico amico per 33-31, ma poi fu Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza a imporsi al tie break e accedere alla Final Four della manifestazione che poi vinse a Roma in finale con Trento.

Il parziale più agevole nelle sfide, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza lo ha conquistato al PalabancaSport nella stagione 2021-2022 nella semifinale dei Play Off 5° Posto: il secondo set finì 25-11.