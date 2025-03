Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio prova l’impresa con la capolista Fantini Folcieri

Reduce dalla pesante sconfitta a San Giovanni Valdarno la Pallavolo San Giorgio ha lavorato in settimana per preparare la sfida alla Fantini Folcieri capolista. Sulla carta l’incontro è molto difficile ed impegnativo per Zoppi e compagne che faranno di tutti per prendere punti in chiave salvezza su un campo che è stato espugnato una sola volta in stagione (Garlasco alla prima giornata) e proseguire la lotta per la permanenza in categoria.

Le avversarie

La Fantini Folcieri Ostiano prima in classifica, nell’ultima giornata ha vinto in rimonta da 2-0 a 2-3 sul campo di Rubiera. Allenata coach Valeria Magri, il team cremonese ha allestito una formazione che possa puntare a raggiugere i playoff promozione, sfiorati la scorsa stagione.

La regia è composta da Sara Colombano ed Emma Grillo, le opposte sono Sara Esposito, una stagione in A2 e Montecchio Maggiore e protagonista della promozione in A2 di Imola nel 2023/2024, e Giulia Miglioli, ex Ripalta, mentre la batteria di posti 4 è composta dalle confermate Ilaria Bughignoli ed Alessandra Vidi, Camilla Frosi, Sofia Balsari, e dall’ex Alseno Rebecca Spagnuolo.

Le centrali sono Alessandra Feroldi, confermata, Elisa D’este, da Offanengo (A2) e Giorgia Maggiali, parmense ex Cvr. Completa l’organico il libero e capitano Patrizia Zampedri, giocatrice di esperienza con in passato in A2 Promoball, Brescia ed Esperia Cremona.

L’andata

La partita di andata è stata vinta dalla Fantini Folcieri per 3-0. Dirigeranno la partita Luca Rovagnati e Laura Monti, entrambi dal comitato territoriale Milano Monza Lecco, fischio d’inizio ore 20.30. L’incontro si potrà vedere sulla pagina Youtube di Obiettivo Volley e sul canale Youtube Pallavolo Ostiano. L’incontro si terrà presso il PalaVacchelli in via Silvio Vacchelli ad Ostiano (Cremona). Ingresso 7 euro, ingresso 3 euro.

Classifica

Fantini Folcieri Ostiano 42; Volley Modena 41; Volley Garlasco 39; Ripalta Cremasca 33; Bindi Passione Valdarno 32; Osgb Campagnola 27; Moma Anderlini 23; Rubiera 23; Montesport 21 V.P. Volley 21; Pallavolo San Giorgio 18; Ambra Cavallini 12; Bsc Sassuolo 11; Crema 7.