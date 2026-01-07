Volley – Gas Sales Piacenza, il Golden Set sorride ai biancorossi, pass per gli Ottavi in tasca. Boninfante: “Ci sono da rivedere diverse cose”

Gas Sales Piacenza stacca il pass per gli Ottavi di Finale della Cev Volleyball Cup. Con tanto cuore. C’è voluto il Golden Set, nell’infuocato Sportovni Hala di Ceske Budejovice i biancorossi hanno perso 3-1 la gara ma poi nel Golde Set sono stati bravi ad annullare due match ball ai cechi e dopo essersene visto annullare, a sua volta, due hanno potuto festeggiare. Davanti a sei Lupi Biancorossi festanti in tribuna.

Il 21 gennaio negli Ottavi di Finale affronterà in terra spagnola nella gara di andata il Rio Duero Soria, la gara di ritorno è fissata per il 28 gennaio al PalabancaSport.

Perso il primo set dopo averlo condotto a lungo, i biancorossi si sono rifatti nel secondo per poi cedere le armi, per i tanti errori in battuta, nel terzo e quarto parziale. Ventisei punti per Gutierrez, ventidue per Bovolenta ma anche trentatré errori in battuta a fronte di sette ace.

Le parole di coach Boninfante

“Tanto cuore nel Golden Set quando le energie erano davvero al limite, sono felice di questa vittoria ma certo dobbiamo rivedere il finale del primo set quando abbiamo sprecato troppo e si quanto sia importante ogni singolo set in coppa. E poi anche l’inizio del terzo non mi è piaciuto, nel quarto siamo stati un po’ troppo paurosi e non abbiamo chiuso giocate anche elementari ma l’applauso va per un Golden Set giocato con tanto cuore e in cui siamo stati sotto anche di due punti”.

Jihostroj Ceske Budejovice – Gas Sales Piacenza 3-1

(26-24, 18-25, 25-17, 25-22)

GOLDEN SET

Jihostroj Ceske Budejovice – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 17-19

Jihostroj Ceske Budejovice: Okolic 11, Bartunek 4, Franck 7, Taylor 5, Brichta 21, Calvo 8, Kovarik (L), Lestina 13, Kaislasalo, Emmer. Ne: Toth, Tomas (L), Sedlacek, Pitner. All. Smejkal.

Gas Sales Piacenza: Porro 2, Gutierrez 26, Seddik 9, Bovolenta 22, Bergmann 16, Comparoni 6, Loreti (L), Leon 4, Pace, Andringa 2, Travica. All. Boninfante.

