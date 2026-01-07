Karate – Gaia Granelli e Ginevra Livelli brillano ai CTR Games di Ostia

Anche quest’anno il Karate Piacenza Farnesiana ha partecipato alla prestigiosa competizione “CTR Games”, svoltasi presso il Centro Olimpico Federale FIJLKAM di Ostia (Roma).

La manifestazione è basata su una gara a squadre quadrangolare FIJLKAM riservata alle categorie cadetti, junior e under 21, con la partecipazione della Nazionale Azzurra e delle rappresentative del Nord, Centro e Sud Italia.

L’Emilia-Romagna, pur essendo geograficamente collocata al Nord, è stata inserita nella rappresentativa del Centro Italia per una questione di equilibrio delle forze in campo. Tra gli otto atleti convocati per l’Emilia-Romagna, ben due erano portacolori piacentini.

I risultati del Karate Piacenza

Le cadette Gaia Granelli (-54 kg) e Ginevra Livelli (-61 kg) hanno contribuito in modo determinante in una competizione di altissimo livello, nella quale per ogni categoria di peso erano convocate due atlete per ciascuna macroarea, sulla base del ranking nazionale.

Gaia Granelli ha superato la forte rappresentante del Sud Italia, mentre Ginevra Livelli ha battuto un’atleta della Nazionale Italiana, dimostrando entrambe grande esperienza e una costante crescita sotto il profilo tattico.

Le due atlete hanno ricevuto i complimenti dal Comitato Regionale FIJLKAM Emilia-Romagna e dallo staff della nota società piacentina, composto dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal Tecnico Giorgio Livelli, dall’Istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal Maestro Daniele Rillosi.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy