Volley – Gas Sales Piacenza: il primo allenamento congiunto con Modena si chiude in parità

Questo pomeriggio al PalabancaSport, davanti a quasi 200 tifosi presenti sugli spalti, Gas Sales Piacenza ha svolto il primo allenamento congiunto della stagione con Valsa Group Modena, squadra di pari categoria.

Nel corso dei quattro set giocati, due vinti da Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e due da Modena, il tecnico biancorosso ha inserito fin da subito nel sestetto il giovanissimo libero Francesco Rizzo, e ha utilizzato in ogni set il doppio cambio, unico del resto a disposizione. Buona la prestazione a muro dei biancorossi.

Prossimo allenamento congiunto sabato 20 settembre (ore 17.30) a Modena.

Le parole di coach Boninfante

“Mi aspettavo di vedere mettere in pratica le cose su cui abbiamo lavorato in queste settimane e devo dire che sono soddisfatto. I ragazzi sono stati bravi con l’atteggiamento nei momenti buoni e soprattutto nei momenti meno buoni, mi sono piaciuti per lo stile che hanno tenuto in campo. L’aspetto che mi è piaciuto di più è stata la voglia di darsi una mano tra i compagni, dopo un errore o imperfezione la voglia di aiutarsi tutti. L’aspetto che mi che mi è piaciuto meno qualche battuta sbagliata di troppo soprattutto in rete il che vuol dire che non è stato eseguito il giusto movimento”.

Gas Sales Piacenza – Valsa Group Milano 2-2

(25-20, 22-25, 23-25, 25-21)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Porro 2, Andringa 8, Seddik 15, Bovolenta 12, Sani 11, Comparoni 9, Rizzo (L), Leon 3, Travica. Ne: Fraleone, Bozzetti, Leombroni, Loreti (L). All. Boninfante.

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 7, Davyskiba 14, Tauletta 7, Buchegger 16, Massari 8, Mati 9, Perry (L), Gatti, Federici (L). Ne: Ajayi, Zanni, Balatri. All. Giuliani.

Arbitri: Bellini, Solazzi.

Note: durata set 25’, 25’, 26’ e 25’ per un totale di 101’ Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 19, ace 6, muri punto 13, attacco 47%, ricezione 51% (27% perfette). Valsa Group Modena: battute sbagliate 18, ace 11, muri punto 4, attacco 42%, ricezione 50% (22% perfette).

