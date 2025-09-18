Il Fiorenzuola piazza un altro colpo: arriva Simone Mancini

Il Fiorenzuola annuncia di aver sottoscritto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Simone Mancini, attaccante classe 1999, alto 192 cm.

Centravanti di struttura e grande personalità, Mancini rappresenta un innesto importante per l’attacco rossonero, forte di un bagaglio di esperienze importanti maturate nonostante la giovane età. Il nuovo attaccante rossonero può vantare infatti 245 presenze ufficiali, condite da 36 reti e 13 assist vincenti realizzati sui campi di tutta Italia.

La carriera di Mancini è iniziata nei prestigiosi vivai di Juventus e Pescara, due scuole calcio rinomate per l’attenzione verso i giovani talenti. Successivamente, ha intrapreso un percorso di crescita che lo ha portato a vestire le maglie di Alma Juventus Fano, Hibernians, Foligno, Recanatese, Olbia, Ligorna, Chieti e Sasso Marconi, affermandosi come attaccante di riferimento in più piazze.

Con il suo arrivo, il Fiorenzuola si assicura un profilo offensivo di grande impatto fisico e affidabilità, pronto a mettere le proprie qualità al servizio della squadra.

