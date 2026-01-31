Volley – Gas Sales Piacenza, in campo con Cisterna per la 19a giornata di campionato. Mariano: “La priorità è tornare a vincere”

Gas Sales Piacenza per la diciannovesima giornata, ottava di ritorno, del campionato di SuperLega Credem Banca sarà impegnata al PalabancaSport: domani, domenica 1° febbraio (ore 18.00) affronterà il Cisterna Volley.

Al termine della Regular Season mancano quattro giornate, per i biancorossi in palio punti importanti per ottenere la migliore posizione in classifica in vista dei Play Off, per Cisterna per raggiungere matematicamente la permanenza in SuperLega con un occhio al raggiungimento dell’ottavo posto in classifica distante cinque lunghezze.

Nei sei precedenti tra le due squadre Piacenza ha vinto cinque volte. Nella gara di andata, valida per la decima giornata di campionato, Gas Sales Piacenza ha superato i pontini per 3-1 (21-25, 25-23, 25-22, 25-18 per i biancorossi).

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza arriva alla gara dopo la vittoria infrasettimanale in Cev Volleyball Cup con gli spagnoli di Soria staccando il pass per i Playoff Round della manifestazione, Cisterna dopo la sconfitta casalinga rimediata con Verona per 3-0.

Antonio Mariano, assistente Gas Sales Piacenza

“Veniamo da un periodo parecchio faticoso con tante partite in pochi giorni, l’umore della squadra è molto alto soprattutto dopo il passaggio del turno di Coppa Cev dove il nostro obiettivo è andare il più avanti possibile. Adesso la priorità è tornare a vincere in campionato dopo lo stop che abbiamo avuto a Modena, ci aspetta una gara con Cisterna che sta giocando una buona pallavolo e in questo momento può sorridere un po’ di più vista la classifica e il vantaggio che ha rispetto all’ultima in classifica. Per noi è una partita importante, dobbiamo guardare solo dalla nostra parte del campo e giocare una buona pallavolo davanti al nostro pubblico. Tornare alla vittoria che ci aiuterebbe ad affrontare in maniera molto positiva la settimana successiva che ci porta alla Coppa Italia”.

L’avversario Cisterna Volley

Dall’altra parte della rete c’è Cisterna Volley al suo terzo anno di SuperLega Credem Banca. Attualmente occupa il penultimo posto in classifica con sei lunghezze sul fanalino di coda Grottazzolina. In panchina siede coach Daniele Morato, esordiente in SuperLega, sette conferme e sette acquisti nell’estate scorsa: in cabina di regia ci sono il confermato Alessandro Fanizza e l’ex biancorosso Nicola Salsi, completamente rinnovato il reparto opposti, con gli innesti di Tommaso Guzzo e Tommaso Barotto.

Tra gli schiacciatori di posto quattro, spazio al brasiliano Daniel Muniz, a Filippo Lanza e ai confermati Efe Bayram e Yuga Tarumi. Al centro sono stati confermati Enrico Diamantini, Jacopo Tosti e Daniele Mazzone, mentre la novità è rappresentata dall’arrivo del centrale della nazionale olandese Fabian Plak. Nel ruolo di libero spazio al canadese Landon Currie che è affiancato dal confermato Alessandro Finauri.

Classifica

Sir Susa Scai Perugia p. 47; Rana Verona 45; Itas Trentino 39; Valsa Group Modena e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 36; Cucine Lube Civitanova 31; Allianz Milano 29; Vero Volley Monza 16; Sonepar Padova 15; MA Acqua S.Bernardo Cuneo 14; Cisterna Volley 11 Yuasa Battery Grottazzolina 5.

