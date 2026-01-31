Pistola in pugno minacciano i padroni di casa, marito e moglie in ostaggio dei rapinatori a San Polo

Momenti di terrore a San Polo, dove una coppia è stata vittima di una rapina all’interno della propria abitazione. Due banditi, armati di pistola, si sono introdotti in casa sorprendendo marito e moglie mentre dormivano.
Secondo le prime ricostruzioni, uno dei rapinatori ha minacciato l’uomo con l’arma, costringendolo ad aprire la cassaforte e a consegnare oggetti preziosi. La donna, sotto shock, non ha potuto fare altro che assistere alla scena.
I malviventi si sono poi dati alla fuga con un bottino di circa 3 mila euro, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Nessuno dei due coniugi ha riportato ferite, ma lo spavento è stato enorme.
Sul caso indagano ora i carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili e verificando la presenza di eventuali telecamere di sorveglianza nella zona per risalire all’identità dei responsabili.