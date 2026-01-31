Pistola in pugno minacciano i padroni di casa, marito e moglie in ostaggio dei rapinatori a San Polo

Momenti di terrore a San Polo, dove una coppia è stata vittima di una rapina all’interno della propria abitazione. Due banditi, armati di pistola, si sono introdotti in casa sorprendendo marito e moglie mentre dormivano.

Secondo le prime ricostruzioni, uno dei rapinatori ha minacciato l’uomo con l’arma, costringendolo ad aprire la cassaforte e a consegnare oggetti preziosi. La donna, sotto shock, non ha potuto fare altro che assistere alla scena.

I malviventi si sono poi dati alla fuga con un bottino di circa 3 mila euro, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Nessuno dei due coniugi ha riportato ferite, ma lo spavento è stato enorme.

Sul caso indagano ora i carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili e verificando la presenza di eventuali telecamere di sorveglianza nella zona per risalire all’identità dei responsabili.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy