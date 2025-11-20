Volley – Gas Sales Piacenza inizierà il suo cammino in Cev Cup in Sardegna con i cechi del Budejovice

Il cammino di Gas Sales Piacenza in Cev Volleyball Cup, il secondo trofeo continentale per club, inizierà dai Sedicesimi di Finale e la gara di andata si giocherà in Sardegna mercoledì 10 dicembre (ore 19.30) al PalaPirastu di Cagliari. Avversaria la formazione della Repubblica Ceca Jihostroj Ceske Budejovice che nei trentaduesimi ha superato i moldavi del VC Strumika: 3-0 (25-18, 25-12, 26-24) nella gara di andata e 3-0 (25-17, 25-15, 25-19) nella gara di ritorno.

Un evento straordinario al PalaPirastu di Cagliari: spettacolo assicurato e grande impegno da parte dal Comitato Regionale FIPAV Sardegna, che organizza l’evento insieme a Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, con il contributo dell’Assessorato allo Sport della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna.

La formazione biancorossa partecipa alla Cev Volleyball Cup grazie al quarto posto ottenuto nei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2025 e la partita casalinga dei Sedicesimi di Finale verrà giocata a Cagliari e non al PalabancaSport: obiettivo esportare il volley internazionale in una Terra che pratica e segue con passione questo sport.

Eliseo Secci, Presidente del Comitato Regionale FIPAV Sardegna

“Voglio fare innanzitutto un grande ringraziamento alla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e a chi sostiene la manifestazione. Per noi è una sfida ospitare eventi di questa portata, ma anche un onore e un piacere. L’entusiasmo è tanto, lo spettacolo non sarà da meno”.

Per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è una prima assoluta in Sardegna. La squadra allenata da coach Dante Boninfante con Samuele Papi suo vice e Antonio Mariano terzo allenatore, annovera tra le sue fila diversi campioni. Tra cui Gianluca Galassi, che ha conquistato il Mondiale con l’Italia nel 2022 e nel 2025 e l’Europeo nel 2021, Domenico Pace campione del mondo nel 2025, Paolo Porro, vincitore con la maglia Azzurra del Mondiale Under 21 disputato proprio al PalaPirastu di Cagliari, Robertlandy Simon e il figlio d’arte Alessandro Bovolenta.

Elisabetta Curti, Presidente di Gas Sales Piacenza

“Abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta della FIPAV Sardegna: tornare a giocare una competizione Europea in un palazzetto così importante è motivo di orgoglio. Siamo sicuri che il pubblico Sardo ci accoglierà con affetto ed entusiasmo”.

