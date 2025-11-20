Placentia Half Marathon – Sabato 22/11: evento Craft per la community con sconti fino al -70%

Ciao, In attesa di ritrovarci alla Placentia Half Marathon, il nostro partner CRAFT invita tutta la community PHM a un appuntamento speciale in store: l’evento dell’anno con sconti fino al -70%.
Sabato 22 novembre, dalle ore 16, il Craft Concept Store di Codogno inaugura la Black Week 2025
con una serata speciale aperta a tutti gli appassionati di sport:
– Svendita campionari con sconti fino al -70%
– DJ Set & Drink
– Articoli tecnici in tiratura limitata
Un’occasione per trovare capi tecnici di qualità a prezzi vantaggiosi. La disponibilità è limitata: arrivare presto significa assicurarsi i modelli migliori. Il team del Craft Concept Store ti aspetta
sabato 22 novembre dalle ore 16 a Codogno, in Via G. Ferrari 6/E.