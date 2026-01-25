Volley – Gas Sales Piacenza lotta, ma vince Modena al tie break

Dopo oltre due ore di gioco il derby della Via Emilia se lo aggiudica Valsa Group Modena che in rimonta supera al tie break Gas Sales Piacenza. Bella partita, ricca di emozioni ma anche di errori soprattutto dalla linea dei nove metri, ben 68 tra le due squadre.

Piacenza dopo aver dominato il primo set ha lasciato agli avversari il secondo per poi riportarsi avanti con un terzo vinto dopo un lungo braccio di ferro con i canarini. Sul filo di lana la vittoria modenese nel quarto parziale, nel quinto la differenza l’ha fatta il turno in battuta di Davyskiba.

Pubblico delle grandi occasioni al PalaPanini per il derby della Via Emilia. Tanti i Lupi Biancorossi sugli spalti che hanno fatto sentire il loro incitamento dal primo all’ultimo scambio. Gara intensa, battute spinte da una parte e dall’altra, belle giocate ma anche troppi errori in battuta.

A Piacenza non sono bastati i venti punti di Bovolenta e aver avuto un attacco migliore rispetto ai canarini, La differenza l’ha fatta la battuta, 14 ace per modena contro i 7 biancorossi e per Piacenza anche quattro errori in più in battuta, 36 contro i 32 modenesi.

Le parole di coach Boninfante

“Giocare in un palazzetto così caldo non è facile per nessuno, in casa Modena ha nella battuta la sua arma micidiale e se abbiamo patito in ricezione non è tanto per demerito nostro ma merito loro. Certo per vincere certe partite dobbiamo essere più forti in attacco quando ci sono le occasioni giuste, ma stiamo devo dire che la prestazione dei ragazzi, la loro personalità mi è piaciuta parecchio”.

Valsa Group Modena – Gas Sales Piacenza 3-2

(18-25, 25-21, 23-25, 25-23, 15-9)

Valsa Group Modena: Buchegger 18, Porro L. 15, Sanguinetti 9, Tizi-Oualou 2, Davyskiba 12, Mati 8, Perry (L), Massari 1, Federici (L), Bento. Ne: Tauletta, Anzani, Ikhbayri, Giraudo. All. Giuliani.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Comparoni 8, Porro P. 1, Mandiraci 16, Seddik 6, Bovolenta 20, Gutierrez 13, Pace (L), Leon, Bergmann, Andringa, Travica Ne: Simon, Iyegebekedo, Loreti (L). All. Boninfante.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy