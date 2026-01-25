Scherma – Ai Regionali Assoluti a squadre di spada femminile a Piacenza trionfa Forlì

25 Gennaio 2026 Redazione M Notizie, Scherma, Sport
Regionali Assoluti
Come l’anno scorso, è il Circolo schermistico Forlivese  a vincere i Campionati Regionali Assoluti di spada a squadre femminile (quarto trofeo Lift-Tek Elecar), primo appuntamento della due giorni al palazzetto di via Alberici  a Piacenza con l’organizzazione del Circolo della scherma “Pettorelli” a braccetto con il Comitato regionale Federscherma. Nella finalissima di oggi pomeriggio, Forlì l’ha spuntata 45-40 sul Circolo Ravennate della spada, che con un’altra formazione ha conquistato anche il bronzo grazie al guizzo finale nella finale terzo-quarto posto contro il Club Scherma Koala Reggio Emilia (45-44). La Coppa Sandrino Bernardelli per la miglior atleta, invece, è andata a Maria Chiara Testa (Circolo schermistico Forlivese). 

Doppio stop al primo turno per le due formazioni di casa: la squadra 2 composta dalle giovanissime Benedetta Danese, Emma Gagliardi, Flavia Gandelli e Pornima Truffelli si è fermata contro la corazzata Forlì (45-19), maturando comunque esperienza ad alti livelli. Stop sempre negli ottavi di finale, invece, per la prima squadra del Circolo piacentino (Irene Cecchet, Anna Bassi, Camilla Parenti, Marianna Mari e Margherita Libelli), uscita dai gironi con la tredicesima testa di serie e duellando fino alla fine contro il Koala Reggio Emilia (45-41). Alle premiazioni hanno partecipato l’assessore cittadino allo Sport Mario Dadati, Daniele Delfino (presidente regionale Federscherma), Giuseppe Rossano (delegato provinciale Federscherma), il maestro Carlo Polidoro (Circolo Pettorelli) e Carlo Bernardelli, figlio dell’indimenticato Sandrino.

Le parole del presidente regionale Daniele Delfino 

“Ormai questo è un appuntamento fisso non previsto dal calendario ufficiale della Federscherma italiana, è una nostra prova sperimentale del Comitato Emilia Romagna che abbiamo istituito per la spada maschile e femminile, mentre per le altre armi non c’è ancora un numero congruo. Il livello è molto alto, con 16 squadre femminili e 20 maschili, la nostra regione nella spada è all’avenguardia. Questa manifestazione è nata da un’idea di Piacenza ed è una tappa fissa per il Pettorelli e per la città”.

Domani (domenica) a partire dalle 10 l’analogo torneo a squadre maschile con in palio il primo trofeo Studio tecnico Guglielmetti e la Coppa Bruno Polidoro per il miglior atleta. Venti le squadre al via, tra cui le due formazioni del Pettorelli.

Finale terzo-quarto posto: Circolo Ravennate della spada  2-Club Scherma Koala Reggio Emilia 45-44
Finale primo-secondo posto: Circolo schermistico Forlivese-Circolo Ravennate della spada 45-40

Classifica finale

1° Circolo schermistico Forlivese (Chiara Castagnoli, Alice Franchini, Francesca Spazzoli, Maria Chiara Testa)

2° Circolo Ravennate della spada (Elena Antonucci, Alice Casamenti, Beatrice Fava)

3° Circolo Ravennate della spada 2 (Ginevra Carrozza, Anna Casamenti, Lavinia Delfino, Greta Merola)

4° Club Scherma Koala Reggio Emilia (Vittoria Cavani, Anita Marani, Sofia Mercanti, Cecilia Ricchetti)

5° Circolo schermistico Forlivese 2

6° Circolo scherma Imola

7° Club Scherma Koala 2

8° PentaModena

9° Accademia della spada Rubicone

10° PentaModena 2

11° Cus Bologna

12° Circolo Scherma Imola 2

13° Pettorelli Piacenza (Anna Bassi, Irene Cecchet, Marianna Mari, Camilla Parenti, Margherita Libelli)

14° Circolo Ravennate della Spada 3

15° Società Schermistica Lughese

16° Pettorelli Piacenza 2 (Benedetta Danese, Emma Gagliardi, Flavia Gandelli, Pornima Truffelli).

