Scherma – Ai Regionali Assoluti a squadre di spada femminile a Piacenza trionfa Forlì

Come l’anno scorso, è il Circolo schermistico Forlivese a vincere i Campionati Regionali Assoluti di spada a squadre femminile (quarto trofeo Lift-Tek Elecar), primo appuntamento della due giorni al palazzetto di via Alberici a Piacenza con l’organizzazione del Circolo della scherma “Pettorelli” a braccetto con il Comitato regionale Federscherma. Nella finalissima di oggi pomeriggio, Forlì l’ha spuntata 45-40 sul Circolo Ravennate della spada, che con un’altra formazione ha conquistato anche il bronzo grazie al guizzo finale nella finale terzo-quarto posto contro il Club Scherma Koala Reggio Emilia (45-44). La Coppa Sandrino Bernardelli per la miglior atleta, invece, è andata a Maria Chiara Testa (Circolo schermistico Forlivese).
Doppio stop al primo turno per le due formazioni di casa: la squadra 2 composta dalle giovanissime Benedetta Danese, Emma Gagliardi, Flavia Gandelli e Pornima Truffelli si è fermata contro la corazzata Forlì (45-19), maturando comunque esperienza ad alti livelli. Stop sempre negli ottavi di finale, invece, per la prima squadra del Circolo piacentino (Irene Cecchet, Anna Bassi, Camilla Parenti, Marianna Mari e Margherita Libelli), uscita dai gironi con la tredicesima testa di serie e duellando fino alla fine contro il Koala Reggio Emilia (45-41). Alle premiazioni hanno partecipato l’assessore cittadino allo Sport Mario Dadati, Daniele Delfino (presidente regionale Federscherma), Giuseppe Rossano (delegato provinciale Federscherma), il maestro Carlo Polidoro (Circolo Pettorelli) e Carlo Bernardelli, figlio dell’indimenticato Sandrino.
Le parole del presidente regionale Daniele Delfino
“Ormai questo è un appuntamento fisso non previsto dal calendario ufficiale della Federscherma italiana, è una nostra prova sperimentale del Comitato Emilia Romagna che abbiamo istituito per la spada maschile e femminile, mentre per le altre armi non c’è ancora un numero congruo. Il livello è molto alto, con 16 squadre femminili e 20 maschili, la nostra regione nella spada è all’avenguardia. Questa manifestazione è nata da un’idea di Piacenza ed è una tappa fissa per il Pettorelli e per la città”.
Domani (domenica) a partire dalle 10 l’analogo torneo a squadre maschile con in palio il primo trofeo Studio tecnico Guglielmetti e la Coppa Bruno Polidoro per il miglior atleta. Venti le squadre al via, tra cui le due formazioni del Pettorelli.
Finale terzo-quarto posto: Circolo Ravennate della spada 2-Club Scherma Koala Reggio Emilia 45-44
Finale primo-secondo posto: Circolo schermistico Forlivese-Circolo Ravennate della spada 45-40
Classifica finale
1° Circolo schermistico Forlivese (Chiara Castagnoli, Alice Franchini, Francesca Spazzoli, Maria Chiara Testa)
2° Circolo Ravennate della spada (Elena Antonucci, Alice Casamenti, Beatrice Fava)
3° Circolo Ravennate della spada 2 (Ginevra Carrozza, Anna Casamenti, Lavinia Delfino, Greta Merola)
4° Club Scherma Koala Reggio Emilia (Vittoria Cavani, Anita Marani, Sofia Mercanti, Cecilia Ricchetti)
5° Circolo schermistico Forlivese 2
6° Circolo scherma Imola
7° Club Scherma Koala 2
8° PentaModena
9° Accademia della spada Rubicone
10° PentaModena 2
11° Cus Bologna
12° Circolo Scherma Imola 2
13° Pettorelli Piacenza (Anna Bassi, Irene Cecchet, Marianna Mari, Camilla Parenti, Margherita Libelli)
14° Circolo Ravennate della Spada 3
15° Società Schermistica Lughese
16° Pettorelli Piacenza 2 (Benedetta Danese, Emma Gagliardi, Flavia Gandelli, Pornima Truffelli).