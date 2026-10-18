Volley – Gas Sales Piacenza: Padova è superata 3-0, debutto vincente per i biancorossi. Dante Boninfante: “Bravi a fare le cose con grande ordine”

Inizia con una vittoria il cammino della Gas Sales Piacenza nel Campionato di SuperLega Credem Banca. Alla Kioene Arena di Padova, nel match valido per la prima giornata della regular season, in poco più di un’ora, la formazione biancorossa ha superato la Pallavolo Padova per 3-0 (19-25, 21-25, 16-25) al termine di una gara intensa e quasi mai in discussione, conquistando i primi punti della nuova stagione.

Davanti ad un numero pubblico tra cui molti Lupi Biancorossi, la squadra di coach Dante Boninfante ha saputo mettere sotto pressione gli avversari dai nove metri, gestire i momenti chiave della partita, mostrando solidità nei fondamentali e una buona continuità di rendimento nonostante si trattasse del primo impegno ufficiale del campionato.

Gas Sales Piacenza ha approcciato bene l’incontro, facendo valere fin dalle prime battute la propria qualità in battuta e offensiva. Padova ha risposto con carattere, rimanendo a lungo in scia e provando a riaprire il confronto nei momenti più delicati, ma i biancorossi sono stati bravi a mantenere lucidità e aggressività nei finali di set.

Per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza arrivano così i primi punti stagionali al termine di una trasferta tradizionalmente insidiosa, un successo che conferma le indicazioni positive emerse durante la preseason e nei tornei di preparazione.

Top score della gara Alessandro Bovolenta con 15 punti seguito da Manuel Zlatanov con 14 punti. MVP dell’incontro Paolo Porro.

Le parole di coach Boninfante e Paolo Porro

“I ragazzi sono stati molto bravi a fare le cose giuste, con grande ordine. La fase punto è stata molto positiva e ci ha permesso di prendere qualche punto di vantaggio, c’è ancora da migliorare in tante cose ma intanto vincere qui a Padova non è certo facile. Io non ci sono mai riuscito”.

“Sono felice di questa vittoria, notoriamente nelle prime partite è sempre difficile affrontare Padova, abbiamo giocato ordinati e soprattutto siamo stati bravi a mettere sotto pressione i nostri avversari in battuta”.

Pallavolo Padova – Gas Sales Piacenza 0-3

(19-25, 21-25, 16-25)

Pallavolo Padova: Truocchio 4, Behnezhad, Orioli 3, Pellacani 2, Golzadeh 14, Leo Lukas 7, D’Amico (L), Kunstmann 2, Bristot 3, Bergamasco. Ne: Ruzza, Rinaldi, Uliana. Mills. All. Cuttini.

Gas Sales Piacenza: Gutierrez 10, Galassi 8, Porro 2, Zltananov 14, McHenry 5, Bovolenta 15, Pace (L), Brborić 1, Comparoni. Ne: Leon, Travica, Rizzo, Iyegbekedo, Destro. All. Boninfante.