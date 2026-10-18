I “Punti di vista” di Andrea Amorini dopo Piacenza – Caldiero 3-1: “Una vittoria dal sapore di svolta” VIDEO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

I “Punti di vista” in formato video

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Una vittoria che profuma tanto di svolta. Si perché ottenuta con intensità, forza e qualità contro l’avversario più forte che abbiamo incontrato fino ad ora. Credo che Franz sia molto vicino a trovare la quadra in questa squadra, aiutato da se stesso che è stato bravo nel trovare il modulo più corretto con Mustacchio a giocare da seconda punta, aiutato dal mercato che ci ha portato in dote Mazzaglia che sta dando energia, testa e qualità in mezzo al campo ed aiutato dalla presenza in difesa di Baka che ha contribuito a rendere molto forte la difesa. Ne è nata una splendida partita con il Piace in vantaggio subito ed un Caldiero sempre dentro la gara che ha trovato il pari su punizione su cui decisivo è stato l’errore di Bruno fino ad ora protagonista di un campionato eccellente. Da lì quello che sinceramente non mi aspettavo, una reazione fisica e qualitativa della squadra che ha giocato i minuti della restante partita ad un livello mai visto segnando due reti con Capelli e creando occasioni importanti che hanno legittimato la vittoria finale. Per completare il cerchio manca solo riuscire a far entrare maggiormente nel gioco Rrapai che deve riuscire ad essere incisivo non solo a giochi “rotti” ma anche quando la partita è “normale”. Con lui protagonista questa squadra può veramente fare il salto di qualità.

La prima chiosa finale è per l’invasione singola durante la partita. Nessuna esultanza nessun gesto può giustificare questa reazione che rischia di dare una immagine della tifoserie non veritiera ed inoltre di rappresentare un danno per la squadra. La seconda è per la maledizione Palazzolo. Questa squadra ha la forza per cambiare una inerzia di confronti diretti negativi.