Volley – Gas Sales Piacenza, Recine e Caneschi con la nazionale azzurra alle Universiadi

Sono due i giocatori di Gas Sales Piacenza che partecipano con la nazionale azzurra guidata da Francesco Fanizza alla XXXI Universiadi di Chengdu, in programma dal 29 luglio al 7 agosto in Cina.

Il Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi ha definito la lista dei 12 azzurri che vede la presenza di Francesco Recine e Edoardo Caneschi.

Sono dunque cinque i biancorossi impegnati con la Nazionale Azzurra in questo periodo, Yuri Romanò, Leonardo Scanferla e Fabrizio Gironi sono attualmente impegnati nelle finali di VNL in corso di svolgimento a Danzica in Polonia.

Il ritrovo del gruppo azzurro è previsto per il 23 luglio presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, la partenza per la Cina il 24 luglio e il rientro l’8 agosto. Lo staff sarà composto da Vincenzo Fanizza (1° All.), Luca Leoni (2° All.), Oscar Berti (Preparatore), Ottaviano Tateo (Fisioterapista), Ennio Giordano (Medico), Simone Cruciani (Scoutman), Emanuele Carpentieri (Team Manager).

I 12 convocati

Palleggiatori: Paolo Porro, Nicola Salsi.

Schiacciatori: Davide Gardini, Tim Held, Giulio Magalini, Alberto Pol, Francesco Recine.

Centrali: Edoardo Caneschi, Lorenzo Cortesia, Marco Vitelli.

Opposti: Lorenzo Sala.

Libero: Damiano Catania.

