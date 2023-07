Volley, Champions League – Gas Sales Piacenza nella Pool C, debutto al PalabancaSport con Ankara

Sono stati ufficializzati oggi l’European Broadcasting Centre in Lussemburgo, i cinque gironi della Main Phase della CEV Volleyball Champions League 2024. Gas Sales Piacenza inizierà la sua prima partecipazione al massimo torneo continentale per club nella Pool C, che comprende i tedeschi del Berlin Recycling Volleys, i turchi del Halkbank Ankara e i portoghesi dello Sport Lisboa e Benfica.

Il debutto dei biancorossi è fissato al PalabancaSport in una data tra il 21 e 23 novembre con i turchi del Halkbank Ankara in cui giocano tra gli altri Nimir e Ngapeth. Le gare che si giocheranno al PalabancaSport sono comprese nell’abbonamento All Inclusive.

Cinque i gironi ognuno dei quali prevede sei gare totali divise fra gare d’andata e ritorno: inizio il 21 novembre, conclusione il 17 gennaio 2024. Ai Quarti di Finale prenderanno parte le prime classificate di ogni girone mentre le cinque seconde e la migliore terza disputeranno i Play Off con la formula di andata e ritorno con gara di andata in casa della peggiore classificata.

Il cammino della Gas Sales Piacenza

1ª giornata – 21, 22 o 23 novembre 2023

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Halkbank Ankara

2ª giornata – 28, 29 o 30 novembre 2023

Sport Lisboa e Benfica – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

3ª giornata – 12, 13 o 14 dicembre 2023

Gas Sales – Berlin Recycling Volleys

4ª giornata – 19, 20 o 21 dicembre 2023

Gas Sales – Sport Lisboa e Benfica

5ª giornata – 9, 10 o 11 gennaio 2024

Halkbank Ankara – Gas Sales

6ª giornata – 17 gennaio 2024

Berlin Recycling Volleys – Gas Sales