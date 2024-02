Volley – Gas Sales Piacenza sconfitta 3-1 a Verona! Anastasi: “Ci siamo innervositi, testa ai prossimi impegni”

Disco rosso per Gas Sales Piacenza sul campo di Verona che inanella la decima vittoria nelle ultime undici partite. Per la formazione biancorossa secondo passo falso nel giro di pochi giorni ma terzo posto in classifica ancora salvo. Una Gas Sales Piacenza altalenante, sempre costretta ad inseguire gli avversari e bella solo nel terzo parziale quando nonostante alcuni errori, soprattutto in battuta, ha chiuso a suo favore il parziale. La battuta in casa biancorossa ha funzionato a tratti ma sono stati i 14 errori in attacco a pesare tanto sull’esito della gara visto che in attacco le due squadre hanno chiuso ognuna con un 45%. E non sono bastati i 24 punti di Leal.

Ora testa alla sfida con Taranto di sabato prossimo al PalabancaSport, inizio alle ore 18.00.

Le parole di Anastasi al termine del match

“Non sono d’accordo, non è un momento difficile, abbiamo affrontato nelle ultime due partite due squadre che hanno giocato meglio di noi e hanno vinto. Dobbiamo stare concentrati sulle prossime partite che saranno fondamentali, soprattutto quella di Champions League. Bisogna accettare certe sconfitte, certamente non fanno piacere e creano delusione, in alcune situazioni la squadra non ha giocato come sa, ci siamo innervositi e questo non è una cosa positiva”.

RANA VERONA – GAS SALES PIACENZA 3-1

(25-22, 25-15, 20-25, 25-21)

RANA VERONA: Spirito 5, Dzavoronok 12, Zingel 2, Amin 14, Mozic 19, Grozdanov 7, D’Amico (L), Jovovic, Sani. Ne: Cortesia, Keita, Bonisoli (L), Mosca, Zanotti. All. Stoytchev.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Lucarelli 12, Caneschi 10, Romanò 10, Recine 6, Simon 6, Brizard 2, Scanferla (L), Leal 24, Dias, Andringa. Ne: Hoffer (L), Alonso, Ricci. All. Anastasi.