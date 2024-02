VIVI energia è il nuovo title sponsor del Minivolley della Volley Academy Piacenza    

VIVI energia, tra i principali operatori indipendenti di vendita di energia elettrica e gas metano in Italia, con 26 store sul territorio nazionale, rinnova la collaborazione con la Volley Academy Piacenza, club pallavolistico il cui obiettivo è quello di aiutare a crescere le campionesse di domani, preparandole per la grande volley della Serie A. L’azienda, guidata dal Presidente e Amministratore Delegato Andrea Bolla, sarà title sponsor del settore minivolley della VAP fino al 2025.

La storia della VAP

La Volley Academy Piacenza, nata quattro anni fa, può già vantare nel proprio palmarès numerosi titoli regionali giovanili, oltre ad aver ottenuto due prestigiosi quarti posti con le formazioni Under 16 e Under 18, rispettivamente, alle finali nazionali del 2022 e del 2023. Formata oggi da cento atlete, la VAP porta avanti un percorso di crescita sportiva e personale di alto livello. Molte pallavoliste, infatti, possono vantare presenze nelle selezioni Nazionali giovanili: nella stagione in corso, sono due le atlete della VAP che vestono la maglia della propria selezione nazionale, una giocatrice di quella italiana e una di quella croata. Otto le atlete che, dopo aver vestito i colori verdeblu della società presieduta da Corrado Marchetti, sono approdate in squadre di Serie A.

La mission dell’Academy piacentina, perfettamente rappresentata dal motto “Vinci, cresci, divertiti” prevede, per l’appunto, una crescita non solo sportiva ma anche culturale delle giocatrici, spesso coinvolte in iniziative di carattere socio-culturale che permettono loro di conoscere la storia e l’arte che circonda il territorio piacentino.

Per questa condivisione di valori – attenzione alla crescita delle persone e vicinanza al territorio in cui si opera – VIVI energia ha deciso di rinnovare il proprio impegno al fianco della VAP, diventando title sponsor del settore minivolley per le stagioni sportive 2023-2024 e 2024-2025.

Filippo Bollati, Direttore Esecutivo di VIVI energia

“Questa sponsorship mira a sostenere le realtà locali che generano un impatto positivo nella comunità. Uno dei nostri obiettivi, infatti, è quello di creare valore nel territorio in cui siamo presenti. L’attività portata avanti dalla Volley Academy Piacenza, che promuove i valori dello sport, l’importanza del fare squadra e il rispetto delle regole, è un elemento prezioso per tutta la comunità locale ma non solo: siamo orgogliosi di accompagnare la società e le giovani atlete in questo percorso di crescita”.

“Avere al nostro fianco una realtà forte e importante come VIVI energia rappresenta per noi un vanto enorme, dal momento che è grazie a queste partnership che la nostra società può crescere e migliorare giorno dopo giorno. Il nostro club in pochi anni ha raggiunto le primissime posizioni in Italia a livello giovanile e puntiamo ancora più in alto grazie anche a Casa VAP, la struttura nella quale abbiamo i nostri uffici e dove le nostre giocatrici che vengono da lontano vivono, studiano e si allenano. Per creare tutto questo serve senz’altro una mano e i nostri amici di VIVI energia hanno sempre risposto presente“.

Il profilo di VIVI energia

VIVI energia è tra i principali operatori indipendenti di vendita di energia elettrica e gas metano. Attraverso la propria controllata VIVIesco, la Energy Service Company del Gruppo, offre anche servizi tecnici, commerciali e finanziari per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e ottimizzazione dei consumi su tutto il territorio nazionale a beneficio di clienti domestici, PMI, condomini e grandi aziende. L’azienda, guidata dall’Amministratore delegato Andrea Bolla, ha sede a Roncadelle (Brescia) e opera sul territorio nazionale con una rete di 26 store nelle aree di Verona, Brescia, Bergamo, Como, Varese, Novara, Monza-Brianza, Roma, Viterbo, e Terni e nell’area di Milano.

Da marzo 2023 l’azienda ha inaugurato il VIVI energy hub, uno store virtuale a disposizione di consumatori ed altri interlocutori interessati a conoscere meglio le offerte del gruppo VIVI. VIVI energia si posiziona sin dalla sua nascita, oltre 20 anni fa, come un’azienda vicina ai reali bisogni energetici di famiglie e imprese, con l’obiettivo di offrire ai propri clienti un servizio eccellente e altamente competitivo. Il Gruppo è da sempre attento anche alla comunità con diverse iniziative di carattere sociale, tra le quali il supporto alla ricerca con Fondazione Telethon, i progetti educational per le scuole e le associazioni sportive del territorio, oltre a quelle di sensibilizzazione sui temi del risparmio energetico e della sostenibilità rivolte ai ragazzi. La società conta 180 collaboratori e ha registrato nel 2023 un fatturato di circa 660 milioni di euro.