Volley – Gas Sales Piacenza: seconda giornata, domenica al PalabancaSport c’è Modena

Gas Sales Piacenza sarà impegnata domenica 25 ottobre (ore 18.00) al PalabancaSport dove affronterà Valsa Group Modena nella gara valida per la seconda giornata del campionato di SuperLega Credem Banca.

Le due squadre si ritrovano ancora una volta una di fronte all’altra per una sfida che negli ultimi anni è diventata uno degli appuntamenti più attesi della SuperLega Credem Banca. Un derby che mette in palio punti pesanti ma anche il prestigio di una rivalità sempre più accesa tra due delle realtà più importanti del volley emiliano.

Domenica al PalabancaSport andrà in scena un confronto che promette spettacolo e che vedrà Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza cercare la seconda vittoria consecutiva dopo il successo ottenuto all’esordio stagionale con Padova.

Sfida numero trenta quella in arrivo contro la formazione modenese. Sono ventinove i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Play Off 5° Posto, Play Off Scudetto e Del Monte Coppa Italia SuperLega.

Il bilancio è a favore dei biancorossi: 15 vittorie per Piacenza, 14 vittorie per Modena. Nella passata stagione le due squadre si sono affrontate già otto volte: due in Regular Season e in entrambe le occasioni a vincere è stata la formazione modenese, una nei Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia SuperLega e a vincere è stata la formazione biancorossa, cinque volte nei Play Off Scudetto con tre vittorie per Piacenza e due per Modena.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla stagione scorsa: seconda giornata dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto quando Piacenza si è imposta al PalabancaSport per 3-2 (18-25, 25-17, 28-30, 25-21, 18-16) e la partita registrò 223 punti globali.

Per quanto riguarda i set “più combattuti”, invece, si parla della stagione 2020- 2021: sesta giornata di ritorno a Piacenza il primo parziale lo vinse Modena per 35-33 e alla fine si aggiudicò anche la partita mentre nella stagione 2019-2020 il secondo set della seconda giornata di ritorno giocata a Modena si chiuse 33-31 per i modenesi.

Il parziale più agevole è stato nella scorsa stagione: quarto set dei Quarti di Finale di Coppa Italia i biancorossi si imposero per 25-14.