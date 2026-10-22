Stadio Garilli, dal Comune 260 mila euro per rifare i bagni e migliorare strutture e impianti

La ristrutturazione di un blocco di servizi igienici della tribuna Ovest, interventi per risolvere le infiltrazioni dovute alle perdite dei bagni e ripristinare le parti deteriorate, la sostituzione del gruppo elettrogeno a servizio delle torri faro. Il Comune di Piacenza ha predisposto un progetto esecutivo da 260mila euro per una serie di manutenzioni straordinarie dello stadio Leonardo Garilli, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di utilizzo dell’impianto per il pubblico e gli operatori.

LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE

Il progetto, oggetto dell’approvazione in linea tecnica, affronta diverse necessità manutentive dello stadio, a partire da un blocco dei servizi igienici della tribuna Ovest.

Il rifacimento completo di questo blocco comprenderà pavimenti, rivestimenti, porte interne e sanitari, insieme alle reti di distribuzione dell’acqua e di scarico.

Le lavorazioni prevedono una nuova impermeabilizzazione, pavimentazioni antiscivolo e rubinetterie a consumo idrico ridotto.

Saranno inoltre ripristinate le finiture dei locali sottostanti, danneggiate dalle perdite degli impianti esistenti.

Tribuna Est, interventi per risolvere le infiltrazioni

Nei blocchi dei servizi igienici della tribuna Est si interverrà sulle sigillature dei giunti tra i pannelli prefabbricati e sul collegamento delle colonne di scarico, per risolvere le infiltrazioni dovute alle perdite dei servizi stessi.

Torri faro, nuovo gruppo elettrogeno da 300 kVA

Un’altra parte del progetto riguarda la sostituzione del gruppo elettrogeno a servizio delle torri faro.

L’apparecchiatura esistente, risultata non più riparabile, sarà sostituita con un nuovo generatore da 300 kVA, destinato a garantire la continuità dell’alimentazione dell’illuminazione in caso di emergenza.

Pavimentazione a bordo campo e ripristino dei ballatoi della tribuna Ovest

Sono previsti anche il rifacimento di una porzione della pavimentazione esterna a bordo campo e il ripristino delle parti deteriorate in calcestruzzo dei ballatoi della tribuna Ovest.

In quest’ultimo caso saranno rimosse le porzioni ammalorate, trattate le armature metalliche contro la corrosione e ricostruito lo strato protettivo che le ricopre.

Investimento da 260mila euro, le risorse stanziate dal Comune

Il quadro economico complessivo di 260mila euro comprende circa 205mila euro per i lavori e gli oneri di sicurezza e circa 55mila euro per Iva, spese tecniche, imprevisti e altre somme a disposizione.

Le risorse per il finanziamento dell’opera sono state stanziate nell’ambito dell’assestamento di bilancio di luglio.

Affidamento dei lavori e durata del cantiere di 180 giorni

Il passaggio successivo sarà l’avvio della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori.

Il progetto stima una durata del cantiere di 180 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori; la data di avvio sarà definita con i successivi passaggi della procedura.

Manutenzione del patrimonio sportivo comunale

L’intervento si inserisce nell’attività di manutenzione del patrimonio sportivo comunale e punta a risolvere criticità che incidono sul decoro, sulla funzionalità e sulla conservazione dello stadio.