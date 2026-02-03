Volley – Gas Sales Piacenza, tutto sulla Final Four di Coppa Italia (7-8 febbraio). Esodo dei tifosi biancorossi: oltre 400 a Bologna

Mancano pochi giorni e in Emilia si gioca la Final Four di Del Monte® Coppa Italia 2026. Sabato 7 febbraio all’Unipol Arena di Bologna, si disputeranno le semifinali del massimo trofeo nazionale; Gas Sales Piacenza sarà presente all’appuntamento conclusivo della manifestazione per la terza volta in una fase finale a quattro squadre, e allargando l’orizzonte per la settima volta nella manifestazione (5 Coppa Italia di A1 e 1 Coppa Italia di A2) e scenderà in campo nella prima gara della giornata, affrontando alle ore 15.30 l’Itas Trentino.

E’ già successo una volta che biancorossi e dolomitici si sono affrontati in Final Four: edizione 2022-2023 nella Finale giocata a Roma, successo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si aggiudicò il primo storico successo nella manifestazione.

Domenica 8 febbraio la finale numero 48 della competizione, con le due partecipanti che saranno inserite di diritto fra le quattro squadre che poi disputeranno la Del Monte® Supercoppa Italiana 2026, che aprirà la stagione 2026-2027.

Programma

Sabato 7 febbraio 2026

Semifinali

ore 15.30: Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

ore 18.00: Rana Verona – Sir Susa Scai Perugia

Domenica 8 febbraio 2026

ore 18.00: Del Monte® Coppa Italia 2026 – Finale

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy