Volley – Gas Sales Piacenza, tutto sulla Final Four di Coppa Italia (7-8 febbraio). Esodo dei tifosi biancorossi: oltre 400 a Bologna

Mancano pochi giorni e in Emilia si gioca la Final Four di Del Monte® Coppa Italia 2026. Sabato 7 febbraio all’Unipol Arena di Bologna, si disputeranno le semifinali del massimo trofeo nazionale; Gas Sales Piacenza sarà presente all’appuntamento conclusivo della manifestazione per la terza volta in una fase finale a quattro squadre, e allargando l’orizzonte per la settima volta nella manifestazione (5 Coppa Italia di A1 e 1 Coppa Italia di A2) e scenderà in campo nella prima gara della giornata, affrontando alle ore 15.30 l’Itas Trentino.
E’ già successo una volta che biancorossi e dolomitici si sono affrontati in Final Four: edizione 2022-2023 nella Finale giocata a Roma, successo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si aggiudicò il primo storico successo nella manifestazione.
Domenica 8 febbraio la finale numero 48 della competizione, con le due partecipanti che saranno inserite di diritto fra le quattro squadre che poi disputeranno la Del Monte® Supercoppa Italiana 2026, che aprirà la stagione 2026-2027.
Programma
Sabato 7 febbraio 2026
Semifinali
ore 15.30: Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza
ore 18.00: Rana Verona – Sir Susa Scai Perugia
Domenica 8 febbraio 2026
ore 18.00: Del Monte® Coppa Italia 2026 – Finale